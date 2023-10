C’est en 1959, à 19 ans, qu’il est envoyé aux États-Unis, avec 100 dollars en poche, par sa famille soucieuse de l’éloigner des gangs de Hong Kong. Ce fils d’un acteur de l’Opéra de Canton, qui a tourné dès l’enfance dans des films, ne tarde pas à trouver sa voie et fonde une école de jeet kune do, un art martial qu’il invente en synthétisant d’autres disciplines. Ses aptitudes physiques et son charisme sont remarqués par le réseau ABC, qui l’engage pour la série Le frelon vert, où il incarne un combattant du crime. Mais en dépit de ses performances et de sa réputation de surdoué du kung-fu, Bruce Lee n’obtient plus de rôles marquants et s’en retourne à Hong Kong, en 1971, pour donner une nouvelle envergure à ses rêves de cinéma. Alors que Big Boss, La fureur de vaincre, La fureur du dragon et Opération dragon le consacrent en deux ans, il n’aura pas le temps de profiter de la gloire: à 32 ans, il succombe à un œdème cérébral, à la stupeur générale.

Abattre les barrières

L’Amérique des sixties n’était pas prête. Même si Bruce Lee crevait l’écran à chacune de ses apparitions, Hollywood lui a refusé le haut de l’affiche. Sur les plateaux de cinéma comme de télévision, les grands rôles orientaux étaient alors tenus par des Blancs grimés, tel David Carradine dans la série Kung Fu, pourtant imaginée par… Bruce Lee. Le rêve de celui qui était né à San Francisco lors d’une tournée de ses parents consistait à abattre les barrières (avec les poings si nécessaire) et à augmenter la visibilité de ses frères chinois.

Composé de rares archives et nourri des témoignages de sa veuve, de sa fille Shannon et de témoins issus du cinéma, ce film raconte l’histoire d’un homme à l’énergie inépuisable, en avance sur son temps, mais pris en étau entre deux cultures.

S’il n’a eu de cesse, à l’instar de ses maîtres spirituels, d’enseigner l’art du détachement et de l’adaptation, tel un mantra, Bruce Lee aura réussi à laisser une empreinte indélébile sur son époque.

Arte, 22.25