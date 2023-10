Remco contre Pogacar, Bernadette ou The Cure, qu’allez-vous regarder ce week-end ?

Troisième saison pour cette fiction française suit les enquêtes des "Invisibles", en fait une brigade pas comme les autres du SRPJ de Lille, qui s’intéresse aux corps sans identité et sans passé. Cette équipe est dirigée par le commandant Darius, un flic qui n’a qu’un objectif: "redonner une dignité et une humanité à ces morts non identifiés". Ce qui complique leur travail, c’est qu’ils ont sept jours pour trouver l’identité de ces défunts, après quoi, ils sont placés dans une fosse commune.

2. Samedi 7 octobre : La Lombardie, avec Pogacar et Remco - La Une, 14h30

Remco Evenepoel revient sur ce Tour de Lombardie où il avait failli se tuer voilà quelques annéees. ©BELGA

Ce sera la 117e édition du Tour de Lombardie qui est le dernier Monument de la saison Comme de coutume, les départs et arrivées à Come et à Bergame s’alternent. Après une arrivée à côté du célèbre lac en 2022, c’est au tour de Bergame de l’accueillir. C’est le même parcours qu’en 2021, où Tadej Pogacar s’était imposé au sprint devant Fausto Masnada. C’est suirtout le rendez-vous au sommet entre Remco Evenepoel et Pogacar dont on avait été privés à Liège-Bastogne-Liège.

3. Dimanche 8 : The Cure, le concert des 40 ans - RTL Plug, 22H05

The Cure, toujours la même coiffure, mais un répertoire qui a su rester captivant durant des décennies. ©

Le 7 juillet 2018, à Hyde Park, à Londres, 65.000 personnes étaient rassemblées pour célébrer ses 40 ans de carrière du légendaire groupe britannique The Cure. Pendant plus de deux heures, ce vaste public a pu savourer quatre décennies d’un répertoire so que le chanteur et leader du groupe Robert Smith et ses comparses ont résumé en 29 chansons, de "Plainsong" à "Killing an arab" en passant par "Just like heaven", "A Forest " ou "Close to you".

4. Dimanche 8: "Blade runner" : au-delà de la fiction - ARTE, 22h55

Harrison fort...jeune dans "Blade runner". © 1982 Warner Bros., Inc

Proposé après une diffusion du film en version "final cut", ce docu de 2019 relate la réalisation de "Blade Runner" (1982), un film de science-fiction librement adapté d’un roman de Philip K. Dick et baptisé, "Les androïdes rêvent-ils de moutons électriques?". Quatre décennies après sa sortie, le film s’est imposé comme une dystopie visionnaire. Ce documentaire donne la parole aux principaux artisans du film, parmi lesquels Ridley Scott, les comédiens Harrison Ford et Joanna Cassidy, le designer Syd Mead ou le chef décorateur Alex McDowell.

5. Dimanche 8 : "La revanche de Bernadatte Chirac", France 5

Bernadette et Jacques Chirac: on a compris qui était le vrai chef! © Getty Images

On l’a compris, c’est la "semaine Bernadette". Soubirou ? Non, Chirac. A chaque époque ses icônes. Alors que mercredi est sorti en salles (simultanément en France et en Belgique) le film "Bernadette", avec Catherine Deneuve (choix de casting qu’on n’a pas fini de discuter), une sorte de biopic (en attendant "Carla" ou "Brigitte", autres compagnes ou épouse présidentielles françaises), France 5 livres un documentaire tout neuf intitulés "La revanche de Bernadette Chirac", d’une durée d’1h30 et signé Valentin Mollette et Barile Roze.

Qu’est-ce que ça raconte ? Un peu la même chose que le film sorti au cinéma, forcément, certaines anecdotes se retrouvent dans l’un et l’autre. L’idée est quand même de réhabiliter une personnalité, née Bernadette Chodron de Courcel en 1933, qui est longtemps restée dans l’ombre de son mari, l’ineffable Jacques.

En 1995, alors qu’on la surnomme "La tortue", elle est d’emblée évincée de la photo d’investiture du président de la République. Il faut dire que son style n’a rien d’emballant, mêrme si elle n’a que 62 ans à l’époque (elle en a 90 aujourd’hui). Son fameux sac à main et son image poussiéreuse, voire ringarde plombent un peu l’hyper-dynamisme que veut incarner son époux comme président. Elle devient finalement populaire malgré elle grâce aux sketches des "Guignols de l’info", très influent à l’époque et qui loupent aucune occasion de la mettre en scène, elle et son sac. Des vidéos deviennent virales avant l’heure, celles notamment où on la voix tancer avec autorité son mari en pleine opération séduction de sa voisine de chaise, lors d’une visite officielle.

Comment va-t-elle s’en sortir (elle passera 12 ans à l’Élysée)? Grâce au succès de l’opération "Pièces jaunes", à un relooking et des confidences savamment distillées dans un livre confession qui deviendra un best-seller. Bernadette Chirac passera alors du statut d’épouse effacée (et de dame de bienfaisance) à celui de femme politique appréciée des Français.