L’autisme, les paris sportifs ou les Diables un vendredi 13, que regarderez-vous à la télé cette semaine ?

Décidée à lever le voile sur le retard accumulé par la France dans le diagnostic, la scolarisation et l’intégration des personnes autistes (en Belgique, ce n’est guère mieux), la journaliste Elizabeth Tchoungui, elle-même mère d’un enfant autiste, raconte le combat quotidien des familles et confronte leurs expériences aux professionnels de santé et responsables politiques français qu’elle va rencontrer.

2. Mardi 10 : Les bookmakers raflent la mise - ARTE, 20h55

Les paris sportifs ont prospéré durant le covid et créent des addictions chez les joueurs. © MAGNETO PRESSE

Boostés par le confinement, les sites de paris sportifs explosent et sévissent en toute légalité. Ces plateformes appartiennent à des multinationales puissantes dont l’influence s’exerce partout, des clubs sportifs jusqu’aux hommes politiques. Dans ce docu de 2023, on suit notamment Raphaël, addictif aux paris, qui a perdu des millions avant de remporter le jackpot, et de rejouer de suite celui-ci.

3. Mercredi 11 : Au pays des collectionneurs - France 3, 21h10

Une émission qui nous emmène dans la folie des passionnés de collection. © Jérôme Mignard

Pour le magazine "Faut pas rêver", Carolina De Salvo va à la rencontre des amoureux d’histoire et des passionnés d’objets en tous genres. Au sommaire: "Les bouchons de Lapalisse". Tous les deux ans, la ville de Lapalisse revit, comme dans les années 60, à l’heure des célèbres embouteillages le long de la RN 7! Tout y est reconstitué à l’identique et on peut même voir passer le Général de Gaulle à bord de sa DS noire...

4. Jeudi 12 : "Adults in a room" - La Trois, 20h20

Costa-Gavras a 86 ans lorsqu’en 2019 sort "Adults in a room", évocation de la faillite financière grecque et qui démarre en 2015, années lorsqu’un nouveau gouvernement (avec Yanis Varoufakis aux finances) tente de renégocier sa dette avec l’Europe. Avec un casting plus que parfait, le film nous emmène au cœur d’un monde froid et sans indulgence, le Conseil européen, transforme cette bataille politique inégale en thriller haletant.

5. Vendredi 13 : Autriche-Belgique en football - La Une, 20h55

Vendredi 13 portera-t-il chance ou déveine à Domenico Tedesco? ©Photo News

Match retour entre la Belgique et l’Autriche (après le 1-1 un peu tristounet joué en juin à Bruxelles), c’est un peu le sommet de cette campagne qualificative pour l’Euro 2024. Les Diables n’auront toujours pas récupéré De Bruyne mais d’autres joueurs de la "nouvelle génération dorée" sont en forme et Lukaku fait un début de saison plus que satisfaisant dans son nouveau club de l’AS Rome.