David Beckham recadre sa femme Victoria lorsqu’elle affirme venir de la classe ouvrière : “Sois honnête, sois honnête !” (vidéo)

Sorti ce mercredi 4 octobre 2023 sur la célèbre plateforme de streaming, ce docu-série plonge dans la vie du célèbre footballeur, de ses origines modestes, à son ascension au sommet du football mondial, en passant par sa rencontre déterminante avec Victoria, des “Spice Girls”. Le tout, à l’aide d’archives inédites et d’interviews des proches du footballeur.

Largement relayée sur les réseaux sociaux, une scène cocasse a particulièrement amusé les internautes. On peut y voir “Posh Spice” répondre à des questions sur son enfance et évoquer le fait qu’elle vient de la classe ouvrière. “On se ressemble, on vient tous les deux de familles qui travaillent très dur. Nos deux parents travaillaient très dur. On est tous les deux issus de la classe ouvrière...”, commence-t-elle.

David Beckham, qui observe la scène depuis l’embrasure de la porte, tique face à cette affirmation et reprend sa femme. “Sois honnête, sois honnête ! Avec quelle voiture ton père te conduisait-il à l’école le matin ?”, demande-t-il.

Lorsqu’elle tente de se justifier, son mari insiste de plus belle: “Non, une seule réponse. Quelle voiture ton père utilisait-il pour t’accompagner à l’école ?”

Victoria Beckham finit par capituler en répondant : “Dans les années 80, mon père avait une Rolls Royce.” Ce à quoi l’ex-star de Manchester United et du Real Madrid répond d'un “Merci !” laconique avant de disparaître derrière la porte, laissant l’ex-Spice Girl complètement coi.