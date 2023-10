"Sous contrôle", une délicieuse comédie politique avec Léa Drucker

Léa Drucker est parfaite dans ce rôle qui lui permet de renouer avec la comédie de ses débuts. "La série Sous contrôle s’est présentée comme une proposition audacieuse, un pari. J’ai été conquise par le mélange de drôlerie et d’insolence qu’exprimait l’écriture de Charly Delwart."

L’auteur, lui, tient à préciser que la série ne cherche pas à dénigrer la classe politique. Il s’agit plutôt "d’en exposer certaines failles et absurdités, à montrer les femmes et les hommes faillibles derrière la fonction, qui doivent agir sans en avoir parfois le mode d’emploi. Le fait que le personnage de Marie Tessier se retrouve à gérer une prise d’otages permet de pousser les curseurs un cran plus loin, de tendre le récit, en créant une situation paroxystique dès le premier jour de son mandat…"

C’est drôle, mais pas seulement. Charly Delwart s’est beaucoup documenté sur le sujet pour rendre la série crédible. L’inspiration est venue d’un article du Monde sur la capture de plusieurs employés d’Areva au Niger en 2010. Il racontait comment toute la procédure a dysfonctionné jusqu’au plus hautes sphères de l’État. À partir de cette histoire, il a fait beaucoup de recherches, tant sur le monde politique que sur la gestion des prises d’otages et les récits de captivité. Il poursuit: "La série s’en est nourrie pour mêler au bout du compte le vrai et le faux, tout en restant ancrée dans la réalité. L’esprit est celui d’une comédie de bureau, tant dans les arcanes du Quai d’Orsay que dans les sphères du kidnapping au Sahel. Vincent de Crayencour, un diplomate qui a été officier de marine dans les forces spéciales avant de rejoindre le ministère des Affaires étrangères, m’a conseillé sur le versant administratif et militaire de l’intrigue, pour assurer la crédibilité des situations."

Arte 20.55

Ce jeudi soir à la télé, les choix de la rédaction

Doc Shot: Paris sportifs, les bookmakers raflent la mise

Grâce aux gsm et au confinement, le marché des paris sportifs a explosé ; multipliant ses gains par 40 en 20 ans. Ces plates-formes appartiennent à de puissantes multinationales dont le pouvoir s’exerce partout, des clubs sportifs jusqu’aux hommes politiques. Leurs méthodes sont aussi redoutables que leurs lobbies. Une enquête menée en France, en Grande-Bretagne, en Allemagne et en Espagne pour comprendre les rouages d’une industrie qui gagne à tous les coups.

La Une 22.15

Envoyé spécial, le diesel

Il y a quelques années, ils ont acheté une voiture diesel. Aujourd’hui, ils sont pointés du doigt. Pollueurs, ennemis de la planète… Envoyé spécial donne la parole à ces damnés du diesel qui ont cru aux discours des industriels et aux incitations fiscales des autorités il y a une dizaine d’années. Bientôt ils ne pourront plus rouler en ville et leurs guimbardes ne valent déjà plus grand-chose à la revente… Quelles sont les solutions pour changer sa voiture quand on n’a pas les moyens de s’offrir un véhicule électrique ?

France 2 21.10

The King’s Man: première mission

Suite à la mort de sa femme en 1902, le duc Orlando Oxford a monté une puissante agence d’espions travaillant comme domestiques dans les plus hautes sphères d’Europe. Pas étonnant donc que lorsque les pires tyrans et les plus grands génies criminels de l’Histoire se réunissent pour planifier l’élimination de millions d’innocents, Oxford se lance dans une course contre la montre pour contrecarrer leurs plans. Un fabuleux film d’espionnage à la fois drôle et inventif.

RTL tvi, 20.30