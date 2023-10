"Star Academy" 2023 sur TF1: candidats, profs, lieu… Ce qu’on sait de la nouvelle saison

Deux nouvelles têtes

Les professeurs qui accompagneront le directeur de la "Star Academy", Michael Goldman, sont connus. Plébiscitée pour sa prestation l’an dernier, il aurait été étonnant qu'Adeline Toniutti, professeure de chant, ne rempile pas pour une deuxième saison. C'est aussi le cas de Pierre de Brauer, professeur de théâtre original, qui avait pourtant annoncé son départ de l'émission. Le Coach Joe (Joel Bouraïma) donnera encore les cours de sport au candidats. Il endossera une charge supplémentaire de veille sur la vie au château : "Je serai le relais entre les professeurs et les élèves. Je déchargerai également le directeur des petits soucis au château." Marlène Schaff et Lucie Bernardoni seront de retour comme répétitrices.

Deux nouvelles professeures font leur entrée dans le casting. La première est Cécile Chaduteau, ancienne choriste de Johnny Hallyday, Sylvie Vartan et France Gall. Celle qui est aussi connue pour avoir chorégraphié la comédie musicale "Flashdance" en 2023 officiera comme professeur d’expression scénique et remplacera Laure Balon.

L'autre nouvelle tête de l'équipe est Malika Benjelloun, en remplacement du professeur de danse Yanis Marshall, pourtant très apprécié par le grand public. La chorégraphe a notamment collaboré avec des artistes comme Robbie Williams et Billy Crawford. "Mon but est que les élèves apprennent et évoluent, qu’ils puissent découvrir avec moi tous les styles, tous les univers de la danse. J’ai eu des mentors qui m’ont enseigné des pépites et des trésors, et que j’ai envie de transmettre", a-t-elle précisé.

16 candidats

Pendant trois mois, les nouveaux candidats seront filmés au quotidien par plus de 60 caméras. "Comme toujours, il y a un très gros niveau. C'est toute l'alchimie de ce programme là : il faut voir progresser les élèves parce que c'est une école, mais il faut avoir des performances sur le prime qui soient exceptionnelles" a prévenu Alexia Laroche-Joubert, productrice de l'émission et ancienne directrice.

Au moment où nous écrivons ces lignes, une seule candidate a été révélée pour l'instant. Il s'agit de Lola, 21 ans, qui a eu la surprise d'apprendre sa participation en direct dans l'émission "Quotidien" de Yann Barthès.

Les téléspectateurs pourront suivre l'évolution des 16 candidats du lundi au dimanche dans la quotidienne et chaque samedi soir au moment du prime, toujours présenté par Nikos Aliagas.

Autre nouveauté cette année, la création d'une nouvelle pièce dans le château. Sorte de confessionnal, il s’agit surtout d’un endroit où les élèves pourront interagir avec leurs fans et répondre aux questions du public pour apprendre à maîtriser leur communication.

En 2022, le public belge avait massivement suivi la 10e saison de la "Star Academy", poussant les audiences à des records jamais atteints depuis juillet 2007 auprès des téléspectateurs de 15 à 34 ans.