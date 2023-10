"Le dilemme", la nouvelle émission de Jean-Michel Zecca: "La force du truc, c’est le public"

Le format, adapté d’une idée anglaise, est tout neuf. RTL est seulement la deuxième chaîne à le proposer. "La force du truc, c’est le public", assure l’animateur. "Le public vote et on voit que les avis évoluent. Il faut aller au delà de ses a priori, on teste notre capacité à revoir un jugement, à le faire évoluer. Plus on avance et plus on affine".

Lui, ce qui lui a plu, c’est que L e Dilemme est très différent de ce qu’il a fait jusqu’à présent. Ce n’est pas un jeu comme Le 71, "Sur Le 71 je vois passer beaucoup de gens dans le studio, mais on a très peu de temps pour parler. Ici, on a le temps de discuter. Et puis, il y a des débats de société parfois profonds, parfois légers, beaucoup de rire, c’est frais. J’aime le côté humain."

Ne craint-il pas qu’on se retrouve dans un débat comme sur Facebook où tout le monde donne son avis sur tout, même quand il n’a rien à dire ? Bref, que ça ne vole pas très haut ? "Par rapport à Facebook, ici, il n’y aura de fautes d’orthographe", sourit Jean-Michel Zecca. Il rassure: "Comme on n’est pas en direct, on peut supprimer des choses au montage. Mais à partir de quand peut-on juger que quelque chose n’est pas intéressant ? C’est toute la question. Mais je vous mentirais si je vous disais qu’il n’y avait eu que des réflexions intéressantes. Je vais être honnête: il y en a qui veulent juste donner leur avis et ceux-là on ne les verra pas forcément au montage."

Mais c’est une minorité assure-t-il. "Le gens du public ont beaucoup parlé de leur expérience, ils ont donné des conseils. Il a beaucoup de bienveillance".

Ce mercredi soir, il regardera l’émission en famille. "Ma femme ne met pas de gants ! Elle n’est pas du genre à dire que c’est formidable si elle trouve que ce que je fais est naze. Et sur les dilemmes, j’espère qu’elle aura un avis différent du mien, ça nourrira le débat et ça voudra dire que l’objectif est atteint !"

RTL tvi, 20.30