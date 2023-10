Début septembre, Emmanuelle Béart révélait avoir été victime d’inceste. Et confiait son intention d’évoquer plus largement le sujet dans Un silence si bruyant, un documentaire réalisé avec la Franco-ukrainienne Anastasia Mikova. Diffusé le 24 septembre sur M6, ce film très fort, qui donne la parole à plusieurs victimes – dont l’actrice – et pose un regard objectif sur un grave problème de société, le sera aussi ce soir sur La Une. Les deux femmes étaient de passage hier à Bruxelles. Nous les avons rencontrées.

Emmanuelle, Anastasia, les témoignages qui traversent votre film sont réellement bouleversants, presque physiques…

Emmanuelle Béart- Mais c’est fait pour ça, pour que ça passe par le corps. Pendant tout le travail d’écriture, on s’est demandé comment rendre palpable ce sujet pour ceux qui ne l’ont pas vécu, leur permettre de comprendre comment ça détruit des zones de l’être, comment ça déconstruit l’enfant au lieu de le construire, et comment un enfant déconstruit devient un adulte forcément douloureux.

guillement Je me suis demandé si je n'avais pas cherché, à travers mes rôles, à recréer une féminité qui m'appartiendrait. Et qui, donc, ne ''lui'' appartiendrait plus

Vous-même, Emmanuelle, comprenez de façon presque brutale, au cours du film, que votre carrière a été quelque part téléguidée par ce trauma…

EB – Mais je pense que toute ma vie de femme, je l’ai menée différemment à cause de ça. Et ma carrière en fait partie. Le corps y a, c’est vrai, joué un rôle majeur. Et je me suis demandé si je n’avais pas cherché à créer, à travers mes rôles, une féminité qui m’appartiendrait. Et qui, donc, ne “lui” appartiendrait plus.

"Un silence si bruyant", d'Emmanuelle Béart et Anastasia Mikova (2023) ©RTBF

Quelle dose de courage vous a-t-il fallu pour porter ces témoignages, dont le vôtre, Emmanuelle, à l’écran ?

EB – Je ne sais pas si demande du courage, ou si c’est une question de devoir, de citoyenneté. Je crois surtout qu’on arrive parfois à un moment de sa vie où l’on est prêt. Et je pense que j’étais, moi, arrivée à un point de sérénité sans lequel je n’aurais pas pu m’investir dans ce projet, ni en tant que coréalisatrice, ni en tant que témoin. Sans cette sérénité qui fait qu’on n’est plus dans la survivance, mais dans le vivre.

Anastasia Mikova – Ce film n’est pas une injonction à parler. Ceux qui y témoignent, à visage découvert qui plus est, étaient prêts à le faire. Tout le monde n’en est pas capable.

Vous posez un regard terrible sur le monde judiciaire, où tout semble avoir été fait pour protéger l’agresseur…

EB – On n’avait pas envie de penser ça, mais tous les témoignages concordaient : d’un côté, on demande aux enfants et aux parents de parler, mais quand ils le font, les enfants peuvent se retrouver séparés du parent protecteur et ce dernier être traduit en justice, avec de lourdes peines et amendes à la clé. Mais où va-t-on, là ?

"Un silence si bruyant", d'Emmanuelle Béart et Anastasia Mikova (2023) ©RTBF

C’est vous, Emmanuelle, qui posez la question dans le film : les dégâts causés par l’inceste sont-ils réparables ?

Je ne sais pas si ça l’est réellement. On peut apprendre à vivre avec comme on peut apprendre à vivre avec tout, mais au fond… Je ne crois pas du tout à l’idée de la reconstruction. Je pense qu’on continue le chemin, et qu’on le continue avec ça. Certains sombrent, et on a l’impression que d’autres, dont je fais peut-être partie, s’en sortent. Mais il y a quand même quelque chose qui a bousillé la racine. Et quand il n’y a pas la racine, c’est compliqué…

Le cinéma, votre film, peuvent aider ?

AM – En tout cas, on est abasourdie par les réactions que l’on reçoit. C’est incroyable.

EB – Comme si le film avait aidé, et il l’a sûrement fait, mais on ne s’attendait pas à ça. Il y a des gens qui m’arrêtent dans la rue. L’autre jour, une femme est venue me voir dans le train pour me remercier, me dire que grâce au film, elle avait réussi à se lever, qu’elle vit avec ça depuis des années, et que maintenant, elle allait enfin pouvoir en parler avec sa famille.

"Un silence si bruyant", d'Emmanuelle Béart et Anastasia Mikova (2023) ©RTBF

En Belgique, on sort à peine d’une longue polémique sur le décret EVRAS : parler de ces sujets à l’école, c’est important ?

AM – Si on ne fait pas de la prévention, si on n’explique pas aux enfants que leur corps, c’est leur corps, que personne ne peut le toucher, et que si ça arrive il faut aller en parler tout de suite, et ne pas s’enfermer dans le silence, comment être étonné par la suite qu’ils puissent devenir des victimes ? Si on veut que ça s’arrête, il faut être capable de se dire que les enfants peuvent et doivent entendre ça dès le plus jeune âge.