À la télé ce soir : Un silence si bruyant, le docu d’Emmanuelle Béart sur l’inceste

Après avoir vu son film Woman, qu’elle a trouvé bouleversant, Emmanuelle Béart a rencontré Anastasia. "C’est alors comme un coup de foudre, elle a l’expérience, l’énergie, l’intelligence et je sais qu’avec elle je peux aller au bout. " Elle ignore alors la forme que prendra le film et la place qu’elle y prendra.

Briser le silence des victimes

À travers Un silence si bruyant, les deux femmes veulent attirer l’attention sur les ravages de l’inceste au fil du temps et mettre des mots sur le combat des victimes, face à leur entourage, face à la justice, face au mutisme de la société, pour avancer et pouvoir se reconstruire.

Pour raconter ce silence, et tenter de le briser, Emmanuelle Béart et Anastasia Mikova ont suivi pendant plusieurs mois des victimes d’inceste aux parcours divers, qui structurent le récit. Tous sont animés par la même volonté de combattre ce traumatisme, et ce silence.

Bien plus qu’un récit de témoignages, la quête de chaque personnage du film a pour vocation de toucher, sensibiliser, et de nous faire réfléchir sur des questions complexes et fondamentales, trop longtemps contournées par notre société.

"Le documentaire interroge le concept de famille, des liens considérés comme sacrés et qui peuvent se révéler toxiques et dangereux, détaille Anastasia Mikova. Mais il parle aussi de la place de chacun, des rapports de pouvoir au sein de notre monde actuel, de la domination et l’expression du patriarcat."

La Une, 20h15