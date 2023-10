Qui dit Méditerranée, dit Italie. Et qui dit Italie, dit, entre autres, Tiramisu. La réalisation de ce dessert emblématique était d’ailleurs la première épreuve de la soirée. A priori, faire un tiramisu, ça n’a rien de compliqué. Du mascarpone, du café, des oeufs, des biscuits, et c’est à peu près tout. Mais quand on participe au “Meilleur pâtissier”, mieux vaut se distinguer. Et à ce jeu-là, ils sont plusieurs à s’être cassé les dents. Monique a rendu son dessert sans sa coque en chocolat et Thibaut n’a même pas démoulé le sien. Inutile de préciser que tous les deux ont terminé “Flop” sur la première épreuve de la soirée. Fâchée contre elle-même, Monique laisse même couler quelques larmes.

À droite, le gâteau de Thibaut, qui ne paie pas de mine :

Quant au dessert de Hafidou, il a fait débat chez les jurés. Si Cyril Lignac et Mercotte reconnaissent la qualité du travail, le chef français reprochait au tiramisu susmentionné de ne pas avoir un goût de café. Et un tiramisu qui ne goûte pas le café, c’est encore pire qu’un hot dog sans saucisse ! Mais fort heureusement, Mercotte est venue à la rescousse du candidat. En effet, elle percevait le goût du café.

Un gâteau en forme d’escargot

Passé ces discussions gustatives (en même temps, on est là pour ça), les candidats se sont engagées dans la tellement redoutée épreuve technique de Mercotte. Ici, elle a commandé aux pâtissiers de réaliser une rabska torta, un gâteau typiquement croate (n’oubliez pas, le thème du jour, c’est la Méditerranée). Et cette rabska torta, elle pour particularité d’avoir une forme d’escargot (ou de tentacule de poulpe, c’est selon). D’ailleurs, selon la légende, cette pâtisserie aurait été inventée il y a 800 ans. L’occasion était trop belle pour Emily, qui n’a pas pu s’empêcher de lâcher “800 ans, c’est l’âge de Mercotte”. D’autres candidats ont de suite embrayé en ajoutant que c’est elle qui a inventé la recette.

Pour en revenir à notre rabska torsta, elle a donné du fil à retordre aux candidats. Et pour cause, ils n’avaient que la recette sous les yeux, sans aucun visuel. Les candidats ont donc dû laisser cours à leur imagination, avec plus ou moins de succès. À noter que cette épreuve n’a pas non plus réussi à Thibaut et Monique, qui ont respectivement fini 9e et 10e.

Une dernière escale en Grèce

Le périple des candidats autour de la Méditerranée se termine en Grèce. En effet, le chef Pierre Hermé, invité pour l’occasion leur a demandé de réaliser un gâteau en l’honneur d’un dieu ou d’une déesse de l’Olympe. Très inspiré, Thibaut a même été le coup de cœur du chef. Ce qui lui a permis de sauver sa place après deux premières épreuves ratées. Quant à Monique, toujours pas en réussite, elle a logiquement été éliminée.

En revanche, ce fut une belle journée pour David, qui s’est vu remettre le tablier bleu.

Monique éliminée ? Pas tout à fait

Mais Monique a-t-elle définitivement fait ses adieux à l’émission. Pas vraiment. Après son élimination, elle a rejoint dans la Cuisine secrète de Mercotte. Elle a finalement éliminé Richard, ce qui lui laisse une chance de réintégrer l’émission dans quelques semaines.