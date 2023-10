Le vélo est aussi un extraordinaire laboratoire d’avancées technologiques. Les constantes innovations dont il bénéficie, bouleversent sa pratique et ont fait de lui un nouvel objet du désir.

La grande "vélorution"

L’après-confinement, il y a trois ans, s’est transformé en grande vélorution ! En 2022, plus de 2,5 millions de vélos se sont écoulés en France, bien plus que les voitures. C’est, de loin, le moyen de transport le plus vendu: on estime à 35 millions le nombre de vélos en circulation actuellement dans l’hexagone.

Cette folie du vélo se propage partout et concerne tout le monde, les plus vieux comme les plus jeunes. Car aujourd’hui, il y en a pour tous les goûts: VTT, VTC, Fixi, Gravel, Musculaire mais celui que tout le monde s’arrache c’est le VAE, le vélo à assistance électrique, plus de 700 000 modèles de ce genre se sont vendus en 2022. Grâce à ces nouveaux vélos électriques, certains revendent leur voiture, d’autres peuvent gravir des sommets montagneux en quelques coups de pédales, sans forcer… on peut voyager seul ou accompagné, comme avec le cargo, qui permet de transporter petits humains ou gros colis. Ces vélos ont diamétralement changé notre vision de la mobilité, désormais tout est possible et accessible, à tout âge…

Avec ces nouvelles habitudes et cette manière de bouger, le marché s’est adapté, s’est renouvelé et ne cesse de grossir ! Il représentait 3,6 milliards d’euros en France, l’année dernière. Et si les Français défendent leur place sur le terrain mondial, ils sont par contre à la traîne en termes d’urbanisme et d’infrastructures. À côté d’eux, l’Allemagne, les Pays-Bas ou encore le Danemark ont beaucoup à apprendre à leurs voisins européens. En partant flâner dans nos pays voisins, nous pouvons découvrir que le vélo, la voiture et le piéton sont capables de cohabiter paisiblement, pour peu que l’on s’en donne les moyens.

