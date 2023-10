Samuel Paty, trois ans après le drame

Dix jours auparavant, l’enseignant de 47 ans avait, dans le cadre d’un cours sur la liberté d’expression, montré deux caricatures de Mahomet provenant du journal Charlie Hebdo, non sans avoir au préalable proposé aux élèves que l’expérience pourrait déranger de quitter la salle de classe.

C’est pourtant cet épisode qui conduira au drame, après que le professeur aura été ciblé sur les réseaux sociaux, sur base d'une déclaration mensongère. L’émotion, bien sûr, gagnera rapidement la France, avec à la clé de nombreuses manifestations populaires, et même un hommage national à Samuel Paty, rendu à la Sorbonne le 21 octobre.

Comment surmonter un tel événement?

Trois ans plus tard, presque jour pour jour, et alors que l'enquête se poursuit, La Trois diffuse, ce lundi, Le collège de Monsieur Paty, un docu retraçant les événements qui ont suivi. Parce qu’à la sidération initiale a succédé le traumatisme de toute une communauté d’élèves, de professeurs et de parents. Il a pourtant fallu repartir, retourner sur les lieux et enseigner à nouveau en tentant de surmonter l’événement.

Le film, aussi diffusé sur France 2 le 17 octobre (et suivi d’un débat), filme les moments forts des deux classes de troisième dans lesquelles se trouvent les anciens élèves de Monsieur Paty, mais aussi les rituels qui participent au quotidien de l’établissement : les intercours, les récréations, les pauses-café en salle des profs, tout ce qui fait que le Bois-d’Aulne pourrait ressembler à n’importe quel autre collège de France.

Pourtant, ce n’est plus «un collège lambda» : sur les murs du hall d’entrée, des courants d’air balayent une myriade de post-it de couleurs sur lesquels les collégiens ont inscrit des messages à leur professeur disparu; en haut de l’escalier qui mène à l’administration est accroché un grand portrait de Samuel Paty; et L’Association française des victimes du terrorisme (AFVT) a été invitée par l’établissement pour organiser une série de rencontres émouvantes avec des rescapés d’attentats.

"Le collège de Monsieur Paty", c'est ce soir sur La Trois (RTBF). ©RTBF

Ces échanges entre les victimes du terrorisme ont permis de mettre des mots sur les incompréhensions et les peurs. À défaut de régler le problème de fond, qui demeure prégnant au cœur de la société, en France comme ailleurs.