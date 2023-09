LN24 remet la musique belge sur la carte avec "Be Loft Sessions" (vidéos)

La première c’est ce samedi soir avec Alice on the Roof, marraine de l’émission, qui se pliera à l’exercice de la session acoustique pour présenter son nouveau single, Change my World, annonciateur d’un album déjà réjouissant.

"Dans chaque émission, on aura une session live et une longue interview avec un deuxième artiste, poursuit Luc Lorfèvre. En quelques années, les interviews musicales ont changé: il faut aller vite, les rencontres sont très courtes. On a voulu aller à contre-courant et laisser la parole aux artistes pour qu’ils puissent vraiment mettre leurs projets en avant. Ils vont nous parler de leurs doutes, de leurs collaborations, de la façon dont ils créent…"

Ce samedi, outre Alice on the Roof, Be Loft Sessions donnera la parole à la jeune et talentueuse Orlane. L’émission verra également passer Helmut Lotti, Puggy, Axelle Red, Melanie De Biasio, Teme Tan, Doria D ou encore Pierre de Maere.

Mélange de styles

À l’image du paysage musical belge, l’émission sera riche et variée. Elle croisera les univers d’artistes confirmés et de jeunes talents que l’équipe a découverts au gré des concerts et des festivals. "Orlane, par exemple, je l’ai vue au Franc’off et j’avais vraiment accroché à son univers. Elle a une histoire qui sort du commun et on voulait lui donner la parole."

Be Loft Sessions est programmé chaque mois à 22h ; un horaire un peu tardif mais traditionnellement réservé à la culture et à la musique. "Dans l’histoire des émissions musicales, il n’y en a jamais eu une qui a fait de l’audience ; même pas Taratata souligne Luc Lorfèvre. L’audience n’est pas du tout notre objectif. Nous, ce que nous visons c’est la transversalité. Be Loft sessions n’est pas une émission estampillée Moustique mais bien une émission pour le groupe IPM (NDLR: La DH, La Libre, L’Avenir, Moustique et LN 24). On a voulu réaliser une émission télé de qualité avec de très petits moyens mais aussi une émission transversale qui pourra être déclinée sur les différents médias et réseaux sociaux du groupe."

Le rendez-vous est donc pris dès ce soir avec une session live d’Alice on the Roof et la découverte d’Orlane.

LN24, 22.00