Malcolm X, Lex Baker ou Talk Talk, que regarder à la télé ce week-end ?

Plus d’un demi-siècle après sa disparition tragique, Malcolm X demeure au centre d’une question raciale qui continue de déchirer les États-Unis. D’autant plus qu’une récente déclassification de rapports du FBI sème un peu plus le trouble sur les circonstances de son assassinat. Alors que l’enquête a été rouverte, ce documentaire de 2023, signé Amine Mestari, tente de retracer le fil des événements qui ont conduit à cette issue rendue inéluctable en raison d’un implacable engrenage dans lequel le leader afro-américain.

2. Samedi 30 : Paris, le mystère du palais disparu - France 5, 0h10

Un palais incroyable...Mais il n’en reste pas grand-chose. Cette émission l’a reconstitué en 3D. © Films à cinq

Un palais entier, la toute première demeure des rois de France, a disparu au cœur de Paris. Bien avant Versailles, bien avant le Louvre, le Palais de la Cité se dressait sur l’île la plus prestigieuse de Paris, le berceau historique de la France, face à Notre-Dame. Au fil des siècles, ce chef-d’œuvre d’architecture a presque totalement disparu. Pourquoi? Et à quoi ressemblait-il? Pour la première fois, un trio d’experts va le ressusciter en 3D. à son apogée, au XIVe siècle.

3. Dimanche 1er octobre : Lex Barker, de Tarzan au playboy des westerns - ARTE, 22h50

Lex Barker fut Tarzan avant de finir en fumeur de pipe. © Carmen Thyssen

Il y a 50 ans, le 11 mai 1973, Lex Barker s’effondrait dans une rue de Manhattan, foudroyé par une crise cardiaque, âgé de 53 ans. Personne ne reconnaît alors l’ex-Tarzan. Oublié à New York, cité en partie bâtie par son père, riche promoteur, le colosse blond au corps parfait bénéficie en revanche en Europe d’une certaine notoriété, qu’il doit à son rôle dans un western distillé en feuilleton où il incarnait Old Shatterland, frère de sang blanc de l’Apache Winnetou. Ce docu tout neuf retrace sa curieuse carrière.

4. Dimanche 1er : Talk Talk en concert à Montreux - RTL PLUG, 22H10

Énigmatique, le chanteur de Talk Talk Mark Hollis est décédé en 2019, laissant ses fans inconsolables. ©

Talk Talk aura été l’un des groupes pop britanniques les plus originaux des années 1980 et 90. Plusieurs de ses albums et singles ont connu de grands succès commerciaux (comme "Such a shame"). Ce concert de 1986 est sa seule apparition à Montreux, en Suisse, alors que le groupe était au sommet de son succès. Avec une performance charismatique du chanteur-compositeur Mark Hollis qui s’orienta ensuite vers une musique minimaliste et quasi expérimentale et qui est décédé en 2019.