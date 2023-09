Ce mercredi soir à la télé: Une nouvelle émission pour ne plus faire comme tout le monde

Fiona De Paoli propose de marcher dans les pas de ces enquêteurs de l’ombre. "On va faire beaucoup de pédagogie, assure celle qui est aussi une des speakerines de la chaîne depuis deux ans et journaliste à la télé locale montoise Télé MB. On dit que nul n’est censé ignorer la loi, mais il y a beaucoup de choses à connaître. On va faire un rappel de ce qu’on peut faire ou ne pas faire."

Des petits infractions de bonne foi, comme s’écarter des chemins balisés dans les bois, "Je ne savais pas que c’était interdit", confie la présentatrice. Ou une méconnaissance: "On a parfois tendance à laisser la nourriture trop longtemps hors du frigo. Mais les bactéries sont multipliées par deux toutes les trente minutes à température ambiance ! On va vraiment tout expliquer".

Et puis il y a des infractions plus graves et des incivilités qui agacent tout le monde. Et l’émission, Flagrant délit porte parfois bien son nom: "On filme un agent en intervention pour un dépôt clandestin, et juste derrière lui, en l’arrière-plan, on voit une dame déposer des poubelles !"

Si les autres le font, je le fais aussi

Dans l’autre émission d’immersion de la chaîne, En route avec la police, on voit la présentatrice, Émilie Dupuis recueillir les excuses parfois très créatives des automobilistes verbalisés. Et ici ? Un peut toujours les mêmes, assure Fiona De Paoli: "C’est plutôt,"Je n’avais pas la carte pour le recyparc","Je n’avais pas le courage d’aller jusque là","Je ne savais pas","J’ai vu les autres le faire, je le fais aussi","Tout le monde le fait"… c’est un peu toujours les mêmes…"

Ce qu’elle retient ? "Les inspecteurs ne verbalisent pas tout le temps, il peuvent être conciliants. La dame de l’Afsca est très humaine. Son job, c’est que tout soit en ordre. Si vous remettez aux normes, il n’y aura pas de souci. On va informer et dédramatiser."

RTL tvi, 19.50

Le voyageur

Michaël, enfant solitaire, passe dès qu’il le peut, toutes ses journées dans le bois près de chez lui. Il est passionné par les plantes, les pierres, les arbres. Mais le lieu n’est pas si tranquille. Dans une lettre, le gamin de 10 ans supplie la police d’arrêter le monstre qui a enlevé plusieurs personnes dans la forêt. L’inspecteur Kandinsky est à la fois stupéfait et touché par cet appel au secours. Et il s’est renseigné: une femme de 42 ans a bien disparu deux ans plus tôt dans cette forêt, elle n’a jamais été retrouvée.

La Une 20.34

Cash investigation, la pornographie

Aujourd’hui il suffit d’un clic pour avoir accès gratuitement à un contenu pornographique, alors que la loi l’interdit aux moins de 18 ans. Qu’ils tombent dessus par hasard ou qu’ils en regardent volontairement, les enfants sont exposés de plus en plus jeunes à des images pornographiques. Selon de récentes études (Opinionway 2018 et Ipsos 2018), 62% des jeunes adultes déclarent avoir vu leurs premières images porno avant 15 ans, dont 11% avant l’âge de 11 ans.

France 2, 21.10

Sophie Cross saison 2

Sophie Cross est une brillante avocate devenue flic pour retrouver son fils disparu. Avec son mari, flic lui aussi, ils ont désormais l’espoir de le retrouver vivant. Sophie et Thomas ont un nom: "Céline Chassagne", des griffes de laquelle ils sont parvenus in extremis à sauver un autre gamin. Ensemble ils feront tout pour retrouver leur fils, alors même qu’ils doivent, en parallèle de cette quête vitale, résoudre des affaires criminelles bien singulières. L’équipe d’enquêteurs au complet devra faire preuve d’ingéniosité et de solidarité.

France 3, 21.10