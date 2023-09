Pour cette soirée sur le thème animalier, les candidats ont d'abord du présenter des macarons en forme d'animaux. Des "maca-nimaux" pas forcément évident à préparer pour les candidats amateurs, qui ont parfois trébuché sur cette délicieuse petite pâtisserie.

Notamment Ahmet, qui s'est lancé dans une recette complexe, a notamment fait exploser ses oursons à la cuisson. "Je ne sais pas si je dois rire ou si je dois pleurer, ils sont tellement moches", explique le pauvre candidat.

Fait rare dans la première épreuve de la soirée, ce sont non pas trois mais quatre candidats qui ont fait un flop : Ahmet, Chantal, Thibaut et Christelle n'ont pas réussi à convaincre Cyril Lignac et Mercotte. D'autres candidats s'en sont mieux sortis, dont notamment Julia, Fanny et Clémence. La première a notamment réalisé de jolis petits escargots à croquer, qui ont reçu les éloges du jury.

Deuxième épreuve : pas de la tarte (c'était du flan)

Pour la seconde épreuve, Mercotte a de nouveau déniché une recette improbable, un flan girafe, qui a fait suer nos candidats. Après les explications en vidéo d'un grand chef pour réaliser le socle du flan au motif "peau de girafe", les candidats ont du suivre précisément la longue recette (écrite le cou d'une girafe, évidemment) pour tenter de réaliser du mieux possible le flan.

Et au moment du dressage final, le même problème pour plusieurs participants : un manque de cuisson qui n'a pas pardonné, détruisant tout le travail effectué. Nombreux sont ceux qui se sont retrouvés avec une bouillie à présenter, le flan étant trop fragile. "Honteux" dira Christelle en voyant son gâteau réduit à néant au moment de le mettre sur son assiette. "Grosse daube", pestera Julia devant sa création. Une épreuve qui n'était décidément pas de la tarte pour nos amateurs.

En haut du classement, on retrouvait Ninon, Émilie et Fanny, tandis que Christelle, Julia et David fermaient la marche.

Troisième épreuve : votre animal de compagnie

Pour la dernière partie, place à la créativité, les pâtissiers présents sous la tente ont dû réaliser leur animal de compagnie en gâteau. On a pu voir des créations qui avaient du chien, quelques matous et d'autres animaux plus exotiques, comme des perroquets et même... un dinosaure. Créativité, n'est-ce pas ?

Julia a, encore une fois, épaté le jury accompagné de la grande cheffe Jessica Préalpato pour l'occasion. Son superbe chien tout en volume était aussi beau que bon. "Tu as tout juste", la complimentera Mercotte. La candidate a d'ailleurs remporté le premier tablier bleu de la saison.

Malheureusement pour Christelle, son chat n'a pas réussi à convaincre, et c'est assez logiquement qu'elle a été désignée pour quitter le concours.

Elle a été envoyée en ballotage dans le concours parallèle, "la cuisine secrète" de Mercotte, où elle a affronté Richard, candidat éliminé la semaine dernière. Ce dernier s'est imposé, sauvant sa tête dans le concours, alors que Christelle, elle, a définitivement rangé ses ustensiles de cuisine.