En France, un des héritiers de ce hip-hop primaire est sans conteste NTM. Provocateurs, Kool Shen (Bruno Lopes) et JoeyStarr (Didier Morville), deux des membres fondateurs du collectif, sont immédiatement sensibilisés à cette culture qu’ils adaptent à leur environnement dès la fin des années 80. Les HLM de la Seine-Saint-Denis, le chômage, les galères… NTM retranscrit la douleur et la colère dans des textes percutants qui, à l’heure où le rock règne en maître, croise la route et les attentes d’un public jeune et désabusé.

Polémiques, ratés et consécration

Après avoir réussi à percer avec leur nouveau son, le collectif s’impose petit à petit à la télévision où ils font toujours office de curiosité et sur les scènes de moins en moins underground. Après Un premier album salué pour sa fraîcheur et un deuxième moins suivi (NDLR: surtout plombé par la chanson J’appuie sur la gâchette et son clip polémique), c’est Paris sous les bombes, le troisième album du groupe réduit à ses deux principaux protagonistes, qui leur amènera la consécration avec des titres comme La Fièvre ou Qu’est-ce qu’on attend. Avec des textes toujours superbement écrits par Kool Shen et incarné par l’imprévisible JoeyStarr, NTM redore son blason auprès du grand public et "démocratise" le rap.

Le documentaire signé Florian Lefèbre et diffusé ce soir sur Tipik retrace l’histoire de ce groupe légendaire. Celle d’un collectif artistique venu du département le plus pauvre de France où se mêlaient la danse, le graff et le hip-hop. Mais, c’est aussi l’histoire de jeunes révoltés au discours fort et détonnant, qui ont su faire fi des caricatures et tracer leur chemin artistique, médiatique et quasi politique pour devenir littéralement cultes.

À travers des images d’archives, des témoignages de leurs proches dont la maman de JoeyStarr, de témoins de l’époque (journalistes, programmateurs radio…) et des membres du collectif, c’est toute une partie de l’histoire de la musique contemporaine qu’on savoure.

Tipik, 22.13