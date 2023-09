Netflix dévoile sa téléréalité basée sur “Squid Game”, en ayant oublié son propre message ?

Elle mettra donc en compétition des participants venus du monde entier dans divers jeux, jusqu’à ce qu’il ne reste plus qu’un seul joueur en lice, exactement comme dans “Squid Game”. Sauf qu’évidemment ici l’élimination ne signifiera pas la mort, comme dans la série télé, mais seulement la fin du jeu pour les joueurs perdants.

Netflix mise ici sur l’énorme succès qu’avait rencontré “Squid Game” en 2021, alors que la deuxième saison se fait attendre. L’idée est d’occuper les fans et de remettre une pièce dans la machine, en reprenant tous les codes de la série pour en faire une téléréalité. Au point de se perdre un peu et d’oublier son propre esprit ?

Que restera-t-il du message féroce de Squid Game ?

En effet, Squid Game, outre son ultraviolence et sa critique acerbe des inégalités de la société (les pauvres étant obligés de participer au jeu sous le regard amusé des riches), voulait aussi mettre le spectateur de Netflix dans une position malaisante. Il devenait, en refusant de détourner le regard, celui qui justifiait cette violence, ces morts, ce jeu infâme et morbide. Il participait ainsi au succès d’une émission basée sur le voyeurisme et le goût du sang. Bref, il devenait le riche qui, du confort de son canapé, regardait les pauvres mourir pour se sauver de la misère.

Une belle mise en abîme, que semble avoir oublié “Squid Game : le défi”, en proposant de rendre le jeu bien “réel”, créant une certaine confusion.

Que restera-t-il de la critique du capitalisme de “Squid Game”, nous expliquant que dans nos sociétés tout s’achète et se vend, même les vies humaines ? Que restera-t-il des critiques de la loi du plus fort, le jeu transformant la société civilisée en jungle, dans laquelle on s’entretue pour arriver au sommet ? Sans oublier toutes les questions autour de qu’il faut être prêt à perdre (principes, lois, démocratie, vies humaines…) pour être l’unique survivant au somme de la chaîne alimentaire.

Le jeu fictif mis en scène dans “Squid Game” était probablement la chose la moins souhaitable au monde, mais restait une fiction, heureusement. Faire de la fiction une réalité est assez étrange dans le cas de cette série dramatique.

Le célèbre YouTubeur MrBeast avait d’ailleurs connu les mêmes critiques pour avoir fait… exactement la même chose. En 2021, quelques semaines après la sortie de “Squid Game”, MrBeast avait proposé de reproduire le jeu et de faire gagner près d’un demi-million de dollars au gagnant.

Certains s’étonnent donc du choix de Netflix de faire quelque chose de déjà-vu (la reproduction de MrBeast étant déjà très fidèle à l’original), même si les enjeux sont évidemment importants pour la plateforme, qui veut capitaliser sur une marque forte de son catalogue.

La téléréalité a également déjà fait l’objet d’une controverse, l’un des jeux ayant été filmé sous des températures négatives, provoquant des malaises chez les candidats, épuisés et frigorifiés. Certains participants ont également affirmé que le jeu était truqué pour favoriser les influenceurs TikTok et Instagram qui participaient à la compétition.

Résultat à voir sur vos écrans le 22 novembre 2023.