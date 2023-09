Ce lundi soir à la télé: "Infiltrée", un jeu dangereux avec Audrey Fleurot

Le fils d’Aurélie a lui aussi des problèmes avec la drogue. Et elle va se retrouver dans une situation très compliquée: obligée d’accepter le la mission d’infiltration alors qu’elle ne se croit pas du tout capable d’y arriver.

Entre le chef de la police, désabusé et plutôt cynique, et sa collègue les relations sont tendues. Aurélie devient Valérie et ses connaissances en chimie doivent l’aider à faire illusion auprès des trafiquants de drogue. Elle n’a pas le droit à l’erreur.

"Dans Infiltré(e), le monde est dépeint en zone de gris. Max, notre policier, veut arrêter un trafic de drogue mais sait au fond de lui que ce combat est perdu d’avance, détaille à France 2 Emmanuel Daucé, le producteur. Pour cela il manipule Aurélie, chimiste dans la police qui a détourné une saisie de drogue, et l’infiltre au sein d’un réseau criminel. Quant à Jésus, qui dirige ce réseau, nous découvrons qu’il est tout autant un tueur sans états d’âme que le père de substitution d’enfants abandonnés par la société". Ces trois personnages que tout oppose finissent par se ressembler: "Chacun tente de protéger ses enfants du monde qui les entoure".

Frédéric Krivine est l’auteur de cette série en six épisodes. Il a choisi le dispositif de l’infiltration, bien qu’il soit en réalité peu usité par les services de police et de gendarmerie français. Mais "Il permet de découvrir un milieu, des délinquants, une micro-société, de l’intérieur, ce que l’activité de police traditionnelle ne permet pas de faire. Nous nous sommes orientés vers la drogue de synthèse, plutôt que le traditionnel cannabis, parce que c’est le trafic de l’avenir, aussi bien pour ce qui concerne la fabrication (en laboratoire de chimie, avec des produits courants) que sa distribution (par les services réguliers de la poste) ou sa quasi-impunité (car dès qu’une drogue de synthèse est interdite, ce qui prend des années, les trafiquants la modifient légèrement pour obtenir une nouvelle molécule ni autorisée ni interdite).

France 2, 21.10