La dernière marche

Arte, 20h50

Le trop rare Tim Robbins ( Les évadés) plonge sa caméra dans le couloir de la mort d’une prison américaine. Matthew Poncelet, condamné à la peine capitale pour l’assassinat de deux adolescentes reçoit la visite de sœur Helen Prejean qui va l’accompagner jusqu’à la mort. Un film poignant qui compte beaucoup sur son duo: Oscar de la meilleure actrice pour Susan Sarandon et ours d’argent du meilleur acteur pour Sean Penn.

Mardi 26

Sœurs d’armes & Syrie: des femmes dans la guerre

France 2, 21h10

Le film Sœurs d’armes, en première partie de soirée, s’intéresse à deux jeunes Françaises parties se battre au sein d’une brigade internationale aux côtés des combattantes kurdes. Pansant leurs blessures, elles découvrent leur force et la peur qu’elles inspirent à leurs adversaires. Ensuite, le docu Syrie: des femmes dans la guerre interroge des femmes, grandes perdantes de la révolte du Printemps arabe.

Mercredi 27

Jean-Paul II, l’athlète de Dieu

France 3, 21h10

À l’occasion de la visite du Pape François à Marseille fin septembre 2023, ce numéro inédit de Secrets d’histoire nous entraîne avec Stéphane Bern en Pologne, au cœur de la vieille ville de Cracovie, pour explorer le parcours intime et personnel de celui qui va devenir, à la stupéfaction générale, le premier pape non italien depuis 450 ans. De son enfance à son pontificat, vous saurez tout sur Jean-Paul II.

Jeudi 28

Flagrants délits

RTL TVI, 19h50

Flagrants Délits, une nouvelle émission RTL TVI, vous emmène dans l’univers de la protection de l’environnement. Nicolas, agent du département de la Nature et des Forêts (DNF), a dans son viseur des motards qui circulent sur des chemins non autorisés. Diane, contrôleuse à l’Afsca, arrive en plein coup de feu dans une "dark kitchen", une cuisine de l’ombre, tandis que Fabrice, agent de l’unité anti-braconnage, doit intercepter des braconniers.

Vendredi 29

Toronto Rock’n’Roll Revival

Arte, 23h20

En 1969, le Toronto Rock’n’Roll Revival réunit Chuck Berry, Jerry Lee Lewis, The Doors et John Lennon. Au travers d’interviews de musiciens tels qu’Alice Cooper, arrivé inconnu et reparti star, de critiques, ainsi que d’archives inédites et d’images d’animation, ce docu retrace cette épopée musicale. Il restitue la fièvre, l’euphorie et le chaos qui ont marqué l’organisation de ce festival étrangement oublié et plonge dans ses rocambolesques coulisses.