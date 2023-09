À la télé ce dimanche: Robert De Niro, l’arme du silence

Rien pourtant ne le prédisposait à jouer les malfrats. Sa mère l’a élevé dans la bohème et le monde littéraire de Greenwich village. Son père, Robert De Niro Senior, était artiste peintre. Mais dès le début de sa carrière dans les années 70, la plupart de ses rôles sont inspirés de faits réels et tragiques.

Révélé au grand public pour son interprétation du mafieux Vito Corleone dans Le Parrain II, il joue ensuite dans Taxi Driver un chauffeur de taxi, vétéran du Vietnam aux pulsions meurtrières. Dans les années 70 et 80, De Niro fuit la presse et la notoriété. Martin Scorsese devient plus que jamais son alter ego, son complice et ami. Ensemble, ils vont écrire une page importante de l’histoire du 7e art.

Un virage vers la lumière

Dans les années 80 et 90, il devient une incarnation absolue du crime au cinéma. Mais à la fin des années 90, il casse cette image et donne un tournant radical à sa carrière en faisant de ses personnages violents une matière à comédie, notamment dans Mafia Blues ou Mon beau-père et moi.

Malgré son immense pudeur, l’acteur semble s’ouvrir. Il réalise Il était une fois le Bronx et Raisons d’État où il aborde le thème de la famille et des relations père-fils. Après Happiness Therapy, où il joue le père d’un fils bipolaire, on apprend que l’un de ses fils souffre d’autisme. Il consacre un documentaire à son père dont il révèle l’homosexualité et les tourments psychologiques. À partir des années 2000, De Niro expose ses opinions. Il s’engage dans le Festival de Tribeca suite aux attentats du 11 septembre et dénonce la politique de Trump avec virulence. Il ne cherche plus à éviter la lumière.

