Comprendre la dyslexie

Arte, 23h30

La dyslexie est l’un des troubles de l’apprentissage les plus étudiés depuis sa première description fin XIXe. Pourtant, les scientifiques ont encore des difficultés à cerner ses causes. Il semble exister une interaction entre facteurs génétiques, fonctions cérébrales altérées et causes environnementales. Mais la piste la plus prometteuse est celle d’un déficit phonologique, c’est-à-dire une perception imparfaite des sons dans la langue parlée. Exploration en compagnie de chercheurs et de personnes dyslexiques.

Le retour d’Alexandra Ehle

La Une, 20h50

La médecin légiste fantasque et libre incarnée par Julie Depardieu reprend du service dans Cœur de pierre, un épisode inédit. Sur un chantier à l’abandon, une main de femme dépasse d’une dalle de béton… Il n’en fallait pas plus pour attirer l’attention d’Alexandra Ehle. À sa demande, un bloc est découpé dans la dalle, et livré à l’institut médico-légal. Alex, Diane et Théo se mettent alors au travail pour dégager délicatement la victime.

Dimanche 24

C dans l’Air – La guerre d’après – Sur les nouveaux fronts de la planète

France 5, 20h50

La guerre en Ukraine n’est-elle qu’une étape d’un affrontement plus global ? Depuis les premiers discours menaçants de la Russie et de la Chine en 2008, les grandes puissances développent des armes nouvelles, dans des conditions inédites. Jamais les grandes puissances militaires n’avaient mis au point des armes aussi dangereuses et jamais elles n’avaient autant menacé de les utiliser. Cette plongée dans la guerre du futur est éclairée par les experts de C dans l’Air et enrichie d’entretiens exclusifs menés par Caroline Roux.

L’hermine

France 2, 21h10

Prix d’interprétation à la Mostra de Venise pour Fabrice Luchini, L’hermine met en scène Michel Racine, un Président de cour d’assises redouté. Aussi dur avec lui qu’avec les autres, on l’appelle "le Président à deux chiffres". Avec lui, on en prend toujours pour plus de dix ans. Mais Racine n’est pas si insensible. Lors d’un procès pour homicide, il retrouve Ditte Lorensen-Coteret, membre du jury. Une femme qu’il a aimée presque en secret, six ans auparavant.