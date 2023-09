Stéphane Plaza dans la tourmente : M6 “prend acte de la contestation” de l’animateur

Dans un communiqué, M6 a également réagi à l’affaire, prenant plutôt le parti de son animateur vedette, sans un mot pour les trois femmes accusant Stéphane Plaza.

”À la suite des informations parues dans la presse et après un entretien avec Stéphane Plaza, le groupe M6, particulièrement attaché aux valeurs de respect des personnes et garant de son code d’éthique et de déontologie, prend acte de la contestation formelle de Stéphane Plaza des faits qui lui sont reprochés et des contestations juridiques qu’il a engagées”, écrit le groupe.

Dans un témoignage, l'une des femmes qui aurait été en couple avec Stéphane Plaza pendant plusieurs années raconte qu'il l'aurait physiquement agressée et blessée, lui retournant des doigts avec violence au cours d'une dispute.

L’animateur a refusé de s’exprimer directement après la parution des informations le concernant, dans une enquête menée par Mediapart.