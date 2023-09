À la télé ce vendredi soir: Simon &Garfunkel, deux garçons dans le vent

Nourris par la contre-culture et intéressés par la folk music, Paul Simon et Art Garfunkel retentent le coup avec de nouvelles compositions. Avec des titres comme Wednesday Morning, 3 AM, Kathy’s Song, The Sound of Silence, Homeward Bound, America ou Old Friends, le duo va écrire, en temps réel, la bande-son des incertaines années 1960.

Mais en 1970, ils sortent leur chef-d’œuvre, Bridge over Troubled Water. L’album devient instantanément culte, notamment grâce à son titre éponyme, composé comme "un hymne sans prétention" par Paul Simon. Chanson la plus écoutée de l’année 1970 aux États-Unis, elle sera reprise par plus d’une cinquantaine d’artistes, dont Elvis Presley et Willy Nelson.

Chef-d’œuvre et testament

Jennifer Lebeau plonge dans les coulisses de l’ultime opus des deux musiciens du Queens, considéré comme leur plus réussi. Paul Simon et Art Garfunkel reviennent sur cette extraordinaire période créative de leur carrière, appuyés par des images d’archives inédites et de nombreuses anecdotes des producteurs et artistes qui ont gravité autour de leur duo.

On y entend aussi, toujours avec le même plaisir, les tubes Cecilia, El Condor Pasa, The Boxer et Mrs. Robinson (bande-son du mémorable film Le Lauréat avec un tout jeune Dustin Hoffman), sans oublier, bien sûr, Bridge over Troubled Water, véritable hymne symphonique à l’entraide qui a marqué toute une génération, composé en quelques minutes seulement.

Chef-d’œuvre mais aussi testament pour le duo qui ne se relèvera pas d’un tel succès. Guerre d’ego, divergences d’opinions… Il faudra attendre plus de 10 ans avant de les retrouver pour un concert unique et gratuit à Central Park qui réunira 500 000 personnes !

