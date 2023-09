À la télé ce mercredi soir: Fontainebleau renaît comme par magie

Palais hors norme de 1 500 pièces, habité par 34 rois et 2 empereurs, le château de Fontainebleau est un monument incomparable qui raconte 1 000 ans d’histoire de France et d’Europe. Aucune demeure royale en Europe ne concentre autant d’art et d’histoire, sur une aussi longue période. Habité sans discontinuer pendant sept siècles par les rois et les empereurs, de François Ier à Napoléon III. Véritable mille-feuille architectural des six derniers siècles, cet édifice reflète les changements de style, de souverains, d’époques et d’influences au cours des âges, des grands maîtres de la Renaissance italienne aux illustres artistes de Napoléon.

Ce château spectaculaire est décrit et raconté à travers l’histoire de Charles Percier, jeune architecte de la fin du XVIIIe siècle qui, dans les violences de la Révolution française, lutte contre la destruction de ce trésor patrimonial et se bat pour sauver les chefs-d’œuvre artistiques qui peuplent cette demeure royale.

Charles Percier siège à la Commission des Arts où des rumeurs courent: la Commission songe à faire détruire le château, ou au mieux à le transformer radicalement. Percier ne peut laisser commettre une telle chose et se lance dans une course contre la montre. D’un côté, il reproduit fresques et bâtiments pour en conserver la mémoire grâce à ses magnifiques dessins. De l’autre, il tente de convaincre les autorités révolutionnaires de préserver Fontainebleau.

Le film explore le château actuel avec les dessins de Percier, récemment redécouverts ; comme autant de photographies d’époque qui permettent de montrer le visage perdu du Fontainebleau de la Renaissance. En suivant également le travail des restaurateurs, en enquêtant avec les historiens pour connaître les influences italiennes qui ont guidé le travail des artistes qui y ont séjourné, la demeure de François Ier et d’Henri IV renaît sous nos yeux dans toute sa splendeur, sa richesse et sa modernité.

France 3, 21.10