Black M coach dans de The Voice Kids ce mardi 19 septembre sur La Une: "Pour me séduire, il suffit de choisir un morceau qui me rappelle un souvenir ou un artiste que j’aime bien…"

Une particularité qui distingue les auditions à l’aveugle entre les adultes et les enfants, c’est la distinction entre les voix masculines et féminines, qui est plus facile quand on est plus âgé. "C’est vrai que c’est assez perturbant, reconnaît le rappeur. Mais bon, si on se trompe et que l’on se retourne en pensant que c’est une fille alors que c’est un garçon, ce n’est pas grave, il n’y a pas mort d’homme."

Black M n’a pas changé ses critères pour choisir ses talents: "Je n’ai pas vraiment de critères personnels, à part essayer de trouver des choses atypiques. Mon mot d’ordre, c’est prendre du plaisir et si j’entends quelque chose qui me parle, peu importe le style, j’y vais !" Il n’empêche, il avoue avoir une petite faiblesse: "Pour me séduire facilement, il suffit de choisir un morceau qui me rappelle un souvenir ou un artiste que j’aime bien… Ou alors il faut avoir une voix qui sort du lot."

On pourrait aussi penser qu’il est plus difficile de ne pas se retourner sur une prestation d’un enfant, par peur de provoquer une déception plus grande. "Je n’ai pas eu ça. Par contre, une fois que j’ai formé mon équipe, cela a été difficile de se séparer de certains. Eux, ils ont des étoiles dans les yeux et veulent aller le plus loin possible. Mais dans mon équipe, aucune enfant ne l’a mal pris. Il y a eu des pleurs, c’est normal, c’est l’adrénaline qui retombe, mais en général, tout s’est bien passé."

Au niveau du coaching, l’échange s’est passé dans les deux sens. "On peut leur apprendre des trucs, mais ils peuvent aussi nous apprendre des choses. Pour moi, le coaching, cela reste du feeling. J’écoute et parfois, il arrive qu’il n’y ait rien à dire et que ce soit juste une question d’encouragement."

Sur le banc des coaches, Black M ne connaissait ni Matthew ni Alice. "Ce qui est drôle, c’est que nous n’avons strictement rien à voir musicalement, mais dès le début, il y a eu une grande complicité. On a une passion commune, c’est la musique. Mais Matthew a des enfants, j’en ai aussi… Quand on se parle, on trouve toujours des points communs. Quant à Alice, elle a déclaré la guerre avec son bocal de bonbons pour attirer les candidats. À partir de ce moment-là, on s’est lâchés !"

Dans cette deuxième saison de The Voice Kids, il n’y aura plus de battles, mais bien des K.O, ce qui implique qu’il n’y aura plus des duels mais que chaque candidat chantera une chanson. "C’est mieux pour eux, estime Black M. Ils sont plus à l’aise. Et pour nous, c’est moins cruel."