The Voice Kids saison 2 ce mardi 19 septembre sur La Une, avec Alice on the Roof comme coach: "J’avais très peur que personne ne me choisisse !"

Alice, on vous avait déjà sollicitée pour être coach dans "The Voice" ?

On me l’avait déjà demandé voici quelques années mais j’estimais que je n’avais pas encore emmagasiné assez d’expérience. Ici, comme c’était avec des enfants et que j’avais un trou dans mon agenda, c’est bien tombé…

En plus, les enfants, c’est votre truc. Vous vous destiniez à être institutrice…

Oui ! Et donc j’ai trouvé ça merveilleux de faire cette aventure avec eux. Ils ont encore beaucoup de choses à construire, ils n’ont pas tous les codes et donc c’est rigolo ! Lorsqu’il y a eu des enfants chez lesquels on percevait un petit "pète au casque" (sic), je me suis battue jusqu’au bout pour les avoir dans mon équipe.

Quelles sont les principales différences avec les adultes ?

Les enfants se regardent moins que les adultes. J’ai reçu des listes de chansons qui n’avaient ni queue ni tête, avec du Michael Jackson, du Sardou et du Céline Dion dans la même sélection. Les enfants ne se posent pas la question de savoir ce que la chanson dit d’eux.

Vous aviez des appréhensions ?

J’avais très peur que personne ne me choisisse ! Donc j’ai préparé des trucs de Mary Poppins (NDLR: notamment un bocal de bonbons) pour essayer d’avoir toutes les chances de mon côté. J’avais aussi très peur de ne pas savoir me retenir de buzzer.

Vous aviez un souhait en tant que coach ?

En fait, je rêvais d’avoir un enfant avec un cache-oeil ! Je les trouve craquants. Mais il n’y en a pas eu… Personnellement, ce qui percute chez moi, c’est le timbre de la voix. Ensuite, je suis particulièrement touchée quand on prend une chanson et qu’on l’emmène complètement ailleurs. Enfin, il faut un petit truc en plus… Il arrive souvent que l’enfant chante parfaitement bien, mais il ne se passe pas grand-chose. C’est normal, car il n’a pas vécu assez de choses. Dans ces cas-là, je lui dis: "Vis encore un peu !"

Au niveau du coaching, on aborde aussi les choses différemment ?

Quand j’ai fait The Voice, ma coach Natasha St Pier a passé son temps à me dire: "Vas-y, ce que tu fais, c’est bien." C’est ce que j’ai fait avec mes talents et j’ai adoré. L’enjeu principal, c’est qu’ils s’amusent.

Est-ce que le niveau vous a étonné ?

Honnêtement, oui ! Moi à cet âge-là, je ne chantais vraiment pas bien. Ici, ils ont grandi avec ce genre d’émission, ils savent ce que c’est qu’une audition et la plupart ont perçu qu’il fallait mettre une certaine émotion.

Quels sont vos rapports avec les autres coaches ?

Matthew Irons, je le connais super-bien car on a fait de la musique ensemble. Quand je n’avais plus d’arguments, je l’ai attaqué sur son âge… J’ai fait des choses dont je ne suis pas fière (rires). Typh aussi, je la connais bien. Je me disais qu’elle aurait peut-être moins de facilités avec les enfants, mais non ! Enfin, Black M, je ne l’avais jamais rencontré et lui, cela a été mon coup de cœur ! Il est ultra-zen. Les enfants qui étaient dans son équipe étaient ultra-détendus et chez moi, ils étaient névrosés ! (rires)

Vous bossez sur un nouvel album ?

Oui, il se prépare. Il y a un single – Change my world – qui sort le 22 septembre. Et puis je repars en tournée solo piano-voix (NDLR: The Girl in the Mirror Tour) jusqu’en mars, avec plein de concerts un peu partout en Belgique.

Interview: Marc Uytterhaeghe

La Une, mardi 19 septembre, 20.20