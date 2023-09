iframe width="560" height="315" src="https://www.youtube.com/embed/HVCs_ahGpls?si=j0lohSd-_lH9IQUP" title="YouTube video player" frameborder="0" allow="accelerometer; autoplay; clipboard-write; encrypted-media; gyroscope; picture-in-picture; web-share" allowfullscreen="true">

Anthony, 80 ans, vit seul dans son appartement de Londres et refuse toutes les aides-soignantes que sa fille, Anne, tente de lui imposer. Cependant que le vieillard dérive mentalement dans une réalité déconstruite et parallèle...Un film de Florian Zeller sur la maladie d’Alzheimer. Anthony Hopkins est bouleversant et Olivia Colman est parfaite également. Deux géants...dans un grand appartement !

2. Mardi 18: Barça - Anvers en Champions League - RTL CLUB, 21H

Le buteur polonais Lewandowski attend les Anversois de pied ferme. ©AFP

C’est le début des matches de poule en Champions League et on démarre fort ce soir avec le champion de Belgique en titre, le FC Antwerp qui rend visite au prestigieux FC Barcelone. A priori, le duel semble inégal, mais les Anversois ont des arguments. Cependant que Barcelone n’a plus sa facilité d’antan, malgré quelques génies comme le centre-avant Lewandowski, Pedri, Gundogan ou Joao Félix.

3. Mercredi 19: "La Ch’tite famille" - RTL TVI, 20H25

Un couple d’architectes en vogue, prépare le vernissage de leur rétrospective au Palais de Tokyo. Mais ce que personne ne sait, c’est que Valentin a menti sur ses origines ch’tis et prolétaires. Quand sa famille débarque par surprise au vernissage, deux mondes se télescopent. Une suite de "Bienvenue chez les Ch’tis" qui a rencontré un moindre succès mais est très amusante également.

4. Jeudi 20: "Kidnapping", saison 2 - ARTE, 20 h 55

Seconde saison d’une série danoise aux atmosphères fortes et noires. © Zentropa Photographe KLARA CV

Six ans après la disparition tragique de sa fille Andrea dans son landau, l’enquêteur danois Rolf Larsen sait désormais qu’elle est bien vivante: elle vit en France, élevée avec amour par la jeune Polonaise Julita, convaincue qu’il s’agit de sa propre fille. Seconde saison (8 épisodes) de cette série policière danoise très noire et envoûtante, avec Charlotte Rampling en guest-star.

5. Vendredi 21 : "Et vlan, passe-moi l’Fernand" - LA TROIS, 20 h 30

Comment un petit provincial issu d’un milieu populaire est-il parvenu à faire rire la France entière pendant 15 ans ? Dans les années soixante, Fernand Raynaud va être le témoin du bouleversement de la société française dont il tirera matière à faire rire. C’est à l’effet de levier de la radio et de la télévision qu’il va devoir sa consécration. Raynaud fut le premier artiste français à proposer au public durant plus d’une heure, un one-man-show comique.