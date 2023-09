États-Unis : un acteur récurrent des « Feux de l’amour » est mort à l’âge 43 ans

D’abord annoncé sur internet, le décès a été confirmé hier dimanche par le manager du comédien. « L’acteur souffrait d'un trouble maniaco-dépressif lorsqu'il est décédé », a-t-il déclaré dans « Variety ».

Âgé de 43 ans, Billy Miller, atteint de bipolarité, s’en est allé deux jours avant son 44e anniversaire.

Si la cause exacte de cette disparition reste inconnue, certains proches du comédien ont confié au site spécialisé TMZ qu’ils craignaient qu’il ait mis fin à ses jours.

Billy Miller est décédé à l'âge de 43 ans. ©IMAGO/MediaPunch

Né en 1979 à Tulsa, dans l’État de l’Oklahoma, Billy Miller a grandi au Texas où il a commencé sa carrière dans une agence de mannequins, en 2006.

Repéré rapidement, il fait ses débuts devant la caméra pour les séries « Les Experts : Manhattan » et « La force du destin ». Mais sa vie bascule en 2008 lorsqu’il intègre le casting des « Feux de l’amour » avec un rôle récurrent, celui de Billy Abbott, qu’il interprétera pendant six ans. Soit plus de 700 épisodes !

Lauréat de trois Daytime Emmy Awards pour son rôle de Billy Abbott, l’acteur jouera encore dans un autre soap opera, « Hôpital central », et fera quelques apparitions dans « Suits » ou encore « NCIS : enquêtes spéciales ».