"Un gars un chef" de retour ce dimanche 17 septembre sur La Une: "Gérald n’a pas changé, mais il entend moins bien qu’avant", dit Adrien Devyver

C’est donc dans la bonne humeur que le duo s’est reformé la semaine dernière dans un gîte d’Ovifat pour les premiers tournages. "Cette région est splendide et l’ambiance au sein de l’équipe est exactement la même, affirme Adrien Devyver. Chaque fois, nous aurons un invité et nous irons à la rencontre des producteurs locaux. Cela fait partie de la conscientisation éthique de plus en plus importante que nous devons mener. Cela ne sert à rien d’aller chercher notre nourriture à l’autre bout du monde alors que nous avons ce qu’il nous faut près de chez nous. C’est une démarche que nous avions moins dans la quotidienne voici quasi dix ans."

Autre nouveauté: la journaliste Gwenaëlle Dekegeleer a rejoint l’équipe. Son rôle ? "Elle viendra nous parler d’un ingrédient particulier que l’on utilise dans la recette de la semaine. Est-ce que, suite au réchauffement climatique, on risque de ne plus pouvoir consommer tel ou tel aliment ? Elle répondra à travers un reportage."

Adrien n’est jamais avare de petites piques quand il s’agit de commenter le duo qu’il forme avec Gérald. "Il n’a pas changé… Il entend un peu moins bien qu’avant, mais il ne tremble pas encore ! Il est toujours aussi réac et je sais sur quel bouton appuyer pour le faire réagir ! Par contre, il a toujours cette manie de cuisiner pendant que je parle avec l’invité, ce qui fait que quand je lui demande d’expliquer ce qu’il fait, il me répond que c’est trop tard et qu’il a fini…"

Voilà qui promet de nouvelles joutes verbales, surtout qu’Adrien l’avoue, lui n’a pas progressé en cuisine. "J’ai toujours tendance à tout mettre dans la casserole en me disant que ce sera bon. Et si cela ne l’est pas, je rajoute de l’huile d’olive pour faire passer." Il vaut donc mieux que ce soit Gérald qui cuisine.