Thomas Van Hamme revient à la télé, sur la RTBF: "On va faire du diverti-sens"

Thomas, on ne pensait pas vous revoir à la télé…

Au départ, moi non plus je ne voulais pas revenir à la télé, parce que j’en avais fait le tour et que j’avais compris que ce n’était pas là que je trouverais la réponse à mes questionnements d’ego.

En 2019, vous aviez quitté RTL pour prendre une année sabbatique…

Oui, j’ai fait un long chemin vers moi et puis un jour, en 2021, mon amie Murielle Decarpentrie m’appelle et me demande si je peux l’aider à changer le monde en télévision… Je lui ai répondu que j’avais tourné la page, mais en même temps, j’avais envie de mettre plus de sens dans mon existence. Donc l’idée de changer le monde m’a plu. C’est à la fois utopique et ambitieux. J’ai accepté de travailler sur ce projet.

Vous n’étiez pas seul…

Non, car Muriel a réuni autour de nous une série de personnalités humanistes, comme l’économiste Michel de Kemmeter qui crée des îlots de régénération à travers le monde ; Marc Vossen, l’ancien patron de NGroup (NDLR: Nostalgie, NRJ, Chérie)… Pendant deux ans, on a bossé et on a imaginé une émission qui n’existe pas encore, qu’on a appelé du "diverti-sens". Le but est de faire une émission grand public mais aussi pleine de sens, avec l’envie d’éveiller quelques graines pour changer le monde. C’est le principe des petits pas.

Quel est le concept ?

Je vais accueillir dans le QG de Changeons le monde une personnalité qui viendra avec un questionnement sur une problématique de société. Cela peut être lié au changement climatique, une question sociétale, le harcèlement, l’homophobie… On va faire le constat de ce qui ne va pas et puis pendant deux jours, on va faire une sorte de "positive road-trip" à travers la Belgique pour aller à la rencontre de gens qui sont déjà en train de changer le monde, qui proposent déjà des solutions… On ira aussi vers les politiques. Notre ambition sera de montrer que l’on peut changer nos comportements et nos façons de penser et, au final, de faire bouger les lignes.

Au départ, vous ne deviez pas être le présentateur…

Non, j’étais le rédacteur en chef. Mais au fur et à mesure des réunions, cela a pris du sens que je présente l’émission. Je me suis dit que c’était dommage de ne pas profiter de 30 ans de savoir-faire télé et du lien que j’ai pu créer avec le public. Et puis, ici, je suis au service d’une cause.

Vous avez déjà tourné un numéro ?

Oui, mais je ne peux pas vous en dire trop… Notre premier invité est quelqu’un de très apprécié des Belges, et qui va venir avec un combat que l’on n’attendait pas. Il s’est vraiment impliqué. Cela a donné de belles rencontres.

Vous avez retrouvé facilement vos marques ?

Oui, cela ne s’oublie pas. Mais je pense avoir changé… J’arrive avec une autre émotion et beaucoup moins d’inquiétudes par rapport à moi-même. Ce cheminement, je le raconte dans un livre intitulé L’Éveil qui sort le 15 novembre chez Keynes. J’y parle de ce chemin, de ces moments compliqués que j’ai vécu, mais qui va vraiment vers la lumière.