Les Fêtes de Wallonie furent organisées pour la première fois en 1923. L’année 2 023 constitue donc le centenaire de cette institution qui mélange folklore, traditions et aussi grosse beuverie. Pour l’occasion Fanny Jandrain sera au coeur des festivités avec la complicité d’Héloïse Blanchaert. Elles seront entourées de Namurois qui ont des choses à raconter, parmi lesquels Gui Home, l’humoriste également organisateur de festival et qui a reçu la Gaillarde d’argent.

2. Samedi 16 ; "Prodige pop", première saison - France 2, 21H10

Pour cette première saison de "Prodiges Pop" (déclinaison de l’émission "Prodiges"), Faustine Bollaert est entourée d’un jury composé d’artistes de haut niveau: la chorégraphe Blanca Li, le trompettiste Ibrahim Maalouf et la chanteuse Chimène Badi. Quinze jeunes talents, âgés de 9 à 16 ans, font découvrir au jury leur savoir-faire parmi le chant, la danse et la pratique d’un instrument de musique. Un nouveau concours musical mais qui semble plus créatif et ambitieux que les habituels "radio-crochets".

3. Dimanche 17 ; "La Compagnie des spectres" - France 4, 21 h 10

Zabou dans un seul en scène magistral. ©

Du théâtre, comme souvent sur France 4. La "Compagnie des spectres" évoque un drame familial sous Vichy et le destin de trois femmes qui déraille après la visite d’un huissier venu inventorier leurs biens. En solo, Zabou Breitman ressuscite avec force et naturel ces démons du passé et nous invite dans un tango à la fois cruel et gai. Sa performance magistrale fait claquer la langue subtile et imagée de Lydie Salvayre, auteure en 1997 du roman dont est tiré la pièce, entre drôleries et vrai calvaire.

4. Dimanche 17 : "Enfants surexploités...au nom du like" - France 5, 20H50

Dès avant leur naissance, certains enfants sont médiatisés sur les réseaux sociaux. ©

Les réseaux sociaux hébergent des milliers de comptes familiaux alimentés par des parents en quête de popularité et d’argent. Derrière ces comptes, explique ce documentaire d’Elisa Jadot (2023) se cachent des commerces très lucratifs dans lesquels les enfants deviennent des appâts. Contrats publicitaires, placements de produits... certains parents gagnent des millions d’euros par an. Le public, lui, en redemande. Ils sont des milliards d’utilisateurs consommer la vie privée de ces enfants vedettes. Parmi eux, des prédateurs sexuels.