“Vous êtes des pigeons” : pourquoi famille Tapie tacle la mini-série “Tapie” de Netflix

“La vie de mon père était tellement riche en soi qu’on pouvait la raconter comme telle. Là, le spectateur ne sait pas si ce qu’il voit, c’est de la fiction ou la réalité”, regrette ainsi le fils de Bernard Tapie qui rappelle que son père n’était pas favorable à un tel biopic. “Il s’était imaginé que tous les clichés sur lui y seraient (dans la série, NDLR) et ce n’est pas loin d’être vrai. ”

Réalisés par Tristan Séguéla, les sept épisodes de Netflix – dont le résultat s’avère “décevant” de l’aveu même de Laurent Tapie – ne sont pas très bien documentés, déplore encore les proches de Bernard Tapie. “Dans la série, ils ont fait une version “woke” de ma mère”, explique le deuxième fils de l’homme d’affaires. “C’est un peu comme toute l’époque d’aujourd’hui : les hommes, on est tous des cons et ce ne sont que les femmes qui sont formidables. Là, dans la série, les femmes sont toutes formidables et mon père est un peu un chien fou qu’il faut ramener à la raison de temps en temps. Ce n’est pas injure à ma mère que de dire que le cerveau, c’était mon père. Ce n’était pas ma mère. ” Et Laurent Tapie d’enfoncer le clou dans une autre interview sur CNews, en insistant sur le fait qu’aucun membre de sa famille n’a été consulté pour ce projet.

“Tristan Séguéla a eu une démarche entrepreneuriale et quand un entrepreneur veut faire son projet, il ne demande pas d’autorisation, il le fait. Je respecte cela. Je n’ai aucune rancœur vis-à-vis de cela mais ma frustration est qu’il y avait mieux à faire”, assure Laurent Tapie. “Tous les acteurs sont excellents mais je ne considère pas pour autant que la série soit très réussie. ”

Autre enfant, mêmes remarques : Stéphane Tapie en veut principalement à Netflix d’avoir financé cette mini-série sur son père.

“Cinq épisodes et franchement… Dans la famille Séguéla, il faut avoir une Rolex (le père) et être un bon vendeur (le fils) ”, ironise l’homme sur le réseau social X, anciennement Twitter. “Faire une série qui s’appelle “Tapie” et être aux antipodes de la réalité : Netflix, vous êtes des pigeons. Allez, bonne série à tous mais n’attendez pas d’apprendre quelque chose !"