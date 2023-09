Fuite, accident, suicide… L’énigme de la disparition de Marwan Berreni de “Plus belle la vie”

Marwan Berreni, l’interprète d’Abdel Fedala dans la série “Plus belle de vie”, n’a plus donné signe de vie depuis le 3 août dernier. Ce même jour, une femme a été percutée par un véhicule dont le conducteur au moment des faits n’a pas encore été formellement identifié. L’homme s’est évaporé et reste introuvable. Selon Le Parisien, le véhicule, un 4X4, présentait à l’avant une trace de choc. Son propriétaire a été identifié comme étant Marwan Berreni, installé depuis 2019 à Fuissé, au sud-ouest de Mâcon. Le 11 août, une information judiciaire est ouverte pour “blessures involontaires et délit de fuite”. S’y rajoute maintenant une autre pour “disparition inquiétante”.