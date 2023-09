"Si je ne me trompe pas, la saison huit a été la meilleure en termes d’audiences cumulées. Donc il n’y a pas vraiment besoin de rectifier le tir. On va donc juste faire quelques légers réajustements de curseurs, confie Adrien Devyver, qui présente l’émission aux côtés de Jérôme de Warzée depuis le début, en 2015. Il y aura un léger lifting pour le décor. Et au niveau du show, on va raccourcir la durée de certaines séquences pour avoir des choses plus punchy. L’idée est de trouver un bon équilibre entre les différentes parties de l’émission."

Avec Liane Foly et Kev Adams

Du côté du contenu, on ne note pas non plus de gros changements. "Il s’est tellement passé de choses cet été que Jérôme et les autres humoristes ont l’embarras du choix pour les sujets à traiter", sourit Adrien. Sont annoncés pour ce soir des sketches autour du scandale du Qatargate, du mariage d’Hugues Aufray, de Barbie et Ken et de la polémique Juliette Armanet/Michel Sardou.

"Nous aurons toujours un invité qui viendra se placer aux côtés de Livia et David." Pour cette rentrée, ce sera Liliane Foly, réputée pour ses talents d’imitatrice, qui s’installera à la table. "Et nous aurons aussi la chance d’avoir Kev Adams qui viendra dans une autre partie du show", poursuit l’animateur.

Parmi les retours très attendus, il y a celui de Fabrizzio, personnage italo-carolo campé par Damien Gillard.

"Il est un peu devenu la mascotte du Grand Cactus, note Adrien Devyver. Il va continuer à nous faire visiter son pays de Charleroi, mais il partira aussi de temps en temps en vadrouille. Il va continuer à faire des commentaires sur tout ce qui se passe autour de lui, sans aucun filtre. Damien a vraiment réussi à créer un personnage populaire. Même les Carolos en rigolent…"

Un souhait pour le futur ? "Ce serait chouette de passer à une émission hebdomadaire, pour coller encore plus à l’actualité. Mais techniquement et artistiquement parlant, c’est impossible. Jérôme ne pourrait pas écrire tous les textes et puis en matière d’occupation de studio, ce n’est pas faisable non plus."

Tipik, 20.35