RTL Belgique se mobilise pour le Maroc ce mercredi 13 septembre

La chaîne privée a décidé de changer ses programmes et diffusera le concert caritatif organisé par M6 en France. Ce concert sera diffusé en direct à 21 h 10 sur RTL plug et simultanément sur la plateforme de streaming RTL play. Ophélie Meunier et Éric Antoine seront à la présentation. De nombreux artistes chanteront: Patrick Bruel, Claudio Capeo, Faudel, M Pokora, Hoshi, Natasha St-Pier, Tina Arena, Yves Duteil, La Troupe de Molière, l’opéra urbain, Joseph Kamel, Ycare…