Jonathan Cohen sur les cachets polémiques de "LOL: qui rit, sort": "Arrêtons l'hypocrisie, qui est irréprochable à 100%?"

Participant phare de la saison 3 de "LOL: qui rit, sort", l'humoriste français s'est penché dans les colonnes de Télérama sur les salaires exorbitants offerts aux participants de l'émission. En avril 2023, Blanche Gardin déclarait: "Je serais gênée aux entournures (pour ne pas dire que ça me ferait carrément mal au cul) d’être payée 200.000€ pour une journée de travail même si je perds à votre jeu, quand l’association caritative de mon choix remporterait, elle, 50.000€, c'est-à-dire 4 fois moins, et encore, seulement si je gagne".

"Il y a des vérités dans le discours de Blanche Gardin, mais..."

Selo Cohen, "il y a des vérités dans le discours de Blanche Gardin". Toutefois, il "regrette malicieusement qu'elle l'ait écrit sur Facebook, qui fait partie des GAFAM, sans doute à partir d'un smartphone d'une marque loin d'être irréprochable".

"Arrêtons l'hypocrisie, nous devons tous composer avec ces grands groupes. À part le service public, qui est irréprochable à 100%?", demande celui qui joue le rôle de Marc dans la série "La Flamme".

Jonathan Cohen conclut: "Il n'y a jamais autant eu de fictions tournées, cela fait bosser beaucoup de monde, les techniciens font leurs heures. C'est cette réalité-là que je préfère voir, sinon je vais me limiter dans mon travail".

Virginie Efira: "Ce qu'on fait de notre argent, ça nous regarde"

En mai, Virginie Efira réagissait à la polémique. L'actrice belge confirmait que "c’était extrêmement bien payé".

"Ce qu’on fait de notre argent, ça nous regarde. On ne peut pas faire une course à la pureté: le cinéma, c’est aussi une industrie, avec des grands groupes… Si on cherche une radicalité, c’est complexe", expliquait-elle.

Ramzy: "Ils m’ouvriraient la gorge si je ne le faisais pas"

Pour Ramzy Bédia, participant de la saison 2, refuser ce cachet était impossible.

"Quand mes amis carreleurs ou chauffeurs de bus ont su qu’il y avait ce salaire pour une journée de boulot ils m’ont dit qu’ils m’ouvriraient la gorge si je ne le faisais pas."

Adèle Exarchopoulos: "Si c'était à refaire, je le referais"

Début du mois d'août, Adèle Exarchopoulos, participante de la saison 3 avec Cohen et Efira, affirmait: "Si c’était à refaire, je le referais tout de suite. Je n’ai pas de honte à prendre du plaisir ou à gagner de l’argent. On n’a pas tous la même histoire. Ce qu’on a en commun, c’est ce gros chèque, et moi, je le prends".

"C’est comme la prise de position d’Adèle Haenel. Je n’ai pas envie d’entrer dans un système où je parle de la mentalité de gens qui taffent comme moi. Par ailleurs, pour prendre la parole sur ces sujets, il faut être irréprochable, et on ne l’est ni Blanche Gardin ni moi", ajoutait-elle.