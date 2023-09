Ce mercredi soir à la télé: le cultissime jeu des 1 000 francs

Cette petite émission de seulement 15 minutes quotidienne demeure un phénomène de fidélité d’audience: depuis sa création Le Jeu des 1 000 euros a toujours obtenu un succès fou, une audience record, imbattable, et il continue de rassembler plus d’1,5 million d’auditeurs chaque jour. Un succès rythmé par la régularité des sons du métallophone qui égrène les secondes, petite mélodie familière jouée depuis plus de 32 ans par Yann Pailleret, le réalisateur de l’émission.

Aussi en télé

Depuis le week-end dernier, le jeu est pour la première fois adapté à la télévision. Il se joue en deux manches et une finale, avec des règles inédites pour la TV.

Bien entendu, on retrouve dans cette création les éléments identitaires du jeu, avec la progressivité des questions (les fameuses questions bleues, blanches, rouges) ou encore les épreuves du Banco et Super Banco.

Cette version télévisée est animée par Carinne Teyssandier et Nicolas Stoufflet, qui anime le jeu en radio depuis 2008. Il a dû apprendre à gérer les caméras et les déplacements. Cette adaptation, "c’était une espèce de rêve secret, ou plutôt disons de rêve un peu abstrait", indique-t-il dans une interviewaccordée à Pure Médias. Ce documentaire revient sur l’histoire du jeu et sur son succès indémodable.

France 3, 23.20