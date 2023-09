Pour cette rentrée 2023, AB3 et ABXplore misent sur des valeurs sûres

La rentrée dernière, AB3 avait fait le pari de miser (gros) sur la diffusion en primeur de Master Chef, qui était de retour sur France 2. Malheureusement, le programme a fait un four, que ce soit sur AB3 ou sur France 2, d’ailleurs. Pour cette saison 2023-2024, il semblerait que les patrons de Mediawan aient préféré miser sur des valeurs sûres.

Du côté des séries documentaires, on retrouve trois nouveautés: Enquête chrono, une série documentaire de vingt épisodes de 52 minutes (déjà en cours de diffusion) qui évoque des affaires criminelles françaises ou belges qui ont été résolues dans les premiers jours de l’enquête ; Jour d’audience, docu-fiction de 52 épisodes de 26 minutes où des particuliers qui ont un différend peuvent faire appel à une procédure d’arbitrage ; Monstre, dans la tête des criminels belges, série documentaire en cinq épisodes qui décortique les mécanismes psychologiques des pires criminels belges.

Si vous êtes un assidu du programme Cleaners, les experts du ménage, vous serez ravi d’apprendre que la chaîne diffusera aussi la version anglaise de Détox ta maison, avec Stacey Solomon.

Dans la même veine des émissions de coaching, vous aurez aussi droit à On a échangé nos maisons.

Du côté de la fiction, rien que du classique familial: Tintin et le secret de la Licorne, The Amazing Spiderman, Gravity, Wonder Woman ou Jurassic World.

ABXplore: mécanique et paranormal

Pour ABxplore, qui a eu le vent en poupe au printemps dernier – se permettant même de talonner Tipik et de devancer Club RTL en février – on ne change pas une équipe qui gagne.

La chaîne qui vise un public masculin âgé entre 18 et 44 ans promet son lot d’émissions consacrées aux voitures et à la mécanique: Wheeler Dealers France, Top Gear UK ; Flipping Bangers : voitures à tout prix ; Les Routes de l’enfer ; Titans Mecanics (une nouveauté)… Vous pourrez aussi vous extasier devant les exploits de forgeron de Kent et Shannon Knapp dans Milwaukee Blacksmith.

La chaîne mise également sur l’attrait du paranormal avec des séries documentaires comme Alien Theory (saison 11) ; Ghost Hunters (saison 12) ou encore Josh Gates aux frontières du réel.

Du côté du sport, ABXplore diffuse toujours en exclusivité les combats de catch de la WWE Raw et WWE SMACkdown.