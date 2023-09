"Le Meilleur Pâtissier": la fête foraine au menu du premier épisode, déjà deux candidats éliminés

Lilou et Richard ont été les deux éliminés à l'issue de cet épisode. Mais, nouveauté, ils intègrent la "Cuisine secrète de Mercotte", qui leur offre une ultime chance de réintégrer la tente plus tard dans le concours.

Revisite de la gaufre

Les candidats ont d'abord dû revisiter la gaufre. Avec de l'originalité au menu. Hafidou a proposé une gaufre à la farine de fonio cuite... au four. "Ambitieux pour une première semaine", s'est exclamée Mercotte.

Ce qui n'a pas changé, c'est l'aura de Cyril et Mercotte. Les deux ont le chic pour impressionner les candidats. Ninon a dû faire cuire ses gaufres sous les regards de Cyril Lignac et Mercotte, prêts à gentiment déstabiliser les pâtissiers.

Tous les pâtissiers, sauf Richard et Ninon, ont reçu un nounours, synonyme de réussite, à l'issue de l'épreuve.

La pomme d'amour

Pour ce premier épisode, Mercotte a déjà posé les bases. Sa légendaire épreuve technique ne sera pas de tout repos. Les candidats ont dû revisiter la pomme d'amour en dessert de pâtissier. Thibaut a tenté un trompe-l'-oeil à la manière du pâtissier Cédric Grolet.

Ce sont Lilou et son caramel trop cuit et Chantal, dont la garniture était trop dense qui ont été désignées flop.

Un gâteau fête foraine

Pour l'épreuve créative, les candidats ont dû réalisé un gâteau sur le thème de la fête foraine. Ninon a surpris le jury avec une grande roue en chocolat.

De son côté, Lilou a proposé un stand de tir à la verticale aux fruits rouges. Sans grand succès. Lilou et Richard, dont le gâteau était trop brouillon sur le visuel, sont éliminés du Meilleur Pâtissier.