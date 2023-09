Gisèle est encore dans le ventre de sa mère, Antoine et André sont des grands prématurés, Louis et Lola commencent à marcher et Angelo découvre la parole… Ils ont chacun leur histoire, mais ont tous un point commun… Leurs 1 000 premiers jours sont les plus importants de leur vie. Loin du film médical, ce docu choral à hauteur d’enfants raconte le parcours de six bébés à des moments clés de leur vie.

2. Mardi 12: L’agrochimie a tué les insectes - ARTE, 20 h 55

Une certaine agriculture a tué les insectes...Vos pare-brise en restent étrangement propres. © Squawk

Il y a trente ans, explique ce documentaire, les automobilistes devaient s’arrêter pour nettoyer les impacts d’insectes sur leur pare-brise. Depuis, 75% de ceux-ci auraient disparu en Europe, menaçant la survie de nombreux écosystèmes. Le principal coupable se trouve du côté des néonicotinoïdes. Apparus au Japon dans les années 1980, ces insecticides dits "systémiques", souvent utilisés en traitement préventif des semences,

3. Mercredi 13: Le monument préféré des Français - France 3, 21h10

Les sites antiques de Vaison-la-Romaine, dans le Vaucluse, sont dans la sélection. © DR

À l’approche des Journées européennes du patrimoine, "Le monument préféré des Français" revient pour une nouvelle soirée sur France 3. Dans une sélection de 42 lieux, 14 monuments qui représentent leurs régions dans cette grande finale présentée par Stéphane Bern. Intérêt touristique avant tout pour le spectafeur belge qui fera peut-être son classement à lui des monuments français qu’il préfère.

4. Jeudi 14 : "Kaamelott, premier volet" - RTL-TVI, 20H30

Longuement attendu, le passage au long de la mythique série télévisée "Kaamelott" a finalement vu arriver ce long film (plus de deux heures) qui, dix ans après l’exil du roi Arthur, voit le royaume de Logres souffrir de la tyrannie de son nouveau roi, Lancelot du Lac, qui continue à traquer sans vergogne tous les alliés de son prédécesseur. Beaucoup d’acteurs connus en guest, quelques moments très drôles, des lourdeurs aussi.

5. Vendredi 15 : "Tapie, le spectacle permanent" - La Cinq, 21 h 05

Bernard Tapie, en attendant la série biographique, un docu qui refait le tour du personnage. ©AFP

Ce documentaire tout neuf nous ramène Bernard Tapie, un des symboles des années 1980-90. L’homme qui se rêve chanteur, qui impose les codes du spectacle dans tous les domaines qu’il investit, qu’il soit entrepreneur, ministre ou patron de club sportif. Alors que sa vie romanesque est adaptée en série sur une plateforme à peine deux ans après sa disparition, ce documentaire propose un portrait inédit de l’homme d’affaires.