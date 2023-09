©Marie ETCHEGOYEN/M6

Clémence n’est que bonne humeur et énergie. Elle a 24 ans et vient de Warcoing en Wallonie Picarde et est une parfaite autodidacte.

Son parcours

Titulaire d’un bac dans le secteur immobilier, Clémence fait de la pâtisserie depuis environ six ans. "J’ai réalisé mon premier gâteau pour les 70 ans de ma grand-mère, explique-t-elle avec enthousiasme. Et depuis, je n’ai plus arrêté ! J’avais envie de voir de quoi j’étais capable, c’est pour ça que j’ai voulu participer au Meilleur pâtissier ."

La première fois qu’elle postule pour l’émission, c’était en 2021. "Je n’ai pas été retenue donc j’ai repostulé l’année dernière. Malheureusement j’ai eu le Covid et je n’ai pas pu participer. Mais cette année, les producteurs se sont souvenus de moi et m’ont rappelée."

Ses points forts

C’est dans la création que Clémence se sent le plus à l’aise. "J’adore réaliser des gâteaux à thème et réaliser des personnages en pâte à sucre. Donc les épreuves créatives sont mes préférées ; c’est là que je m’épanouis."

Ses faiblesses

C’est quand il faut faire appel à la technique pure que Clémence se sent le plus en danger. "Comme je suis autodidacte, je manque de technique. La “vraie” pâtisserie c’est de faire des tartes aux fraises parfaites et, croyez-moi, ça a l’air facile comme ça mais c’est un vrai défi ! Du coup, les épreuves de Mercotte me font très peur: elle nous teste sur de la technique pure et sur du vocabulaire. Heureusement, l’entraide entre candidat est très forte et on se soutient beaucoup."

Son idole

Des chefs pâtissiers qui la font saliver, il y en a beaucoup mais quand on lui pose la question, un nom arrive spontanément: "Cédric Grolet !" La pâtissière amateure rêve de rencontrer celui qui officie au Meurice à Paris (5 étoiles) ainsi que l’iconique Pierre Hermé. "Durant l’émission, on a eu l’occasion de rencontrer des chefs prestigieux et c’est formidable de pouvoir apprendre et écouter leurs conseils."

Son meilleur souvenir

Des souvenirs de son passage au Meilleur pâtissier, Clémence en a beaucoup mais un gâteau restera dans sa mémoire. "Je ne peux pas trop en dévoiler mais il y a une création pour laquelle j’ai tout donné. J’ai réussi à faire ressortir les saveurs que j’associe à un pays et j’ai pu faire découvrir à Cyril Lignac et au chef invité une association de saveurs qu’ils ne connaissaient pas et j’en suis assez fière !"

Son candidat favori

Sans la moindre hésitation: "Thibaut !" "Pour moi, il s’est tout de suite démarqué ; on sent qu’il maîtrise beaucoup de techniques. On l’a appelé “ganache boy” parce qu’il réussit des ganaches parfaites, c’est assez impressionnant."

+ LIRE AUSSI: Clémence (Warcoing), candidate à l’émission Le Meilleur Pâtissier : " Montrer que tout est possible, malgré le handicap " (photos-vidéo)

Emily, la combattante

©Marie ETCHEGOYEN/M6

Emily a 24 ans et vient d’Aiseau-Presles en province du Hainaut. En pâtisserie, elle est autodidacte et réfléchit à une formation professionnelle.

Son parcours

La jeune pâtissière a poursuivi des études en langues et relations publiques mais elle confie: "le seul domaine dans lequel je m’épanouis vraiment c’est la pâtisserie. J’ai commencé à pâtisser il y a deux ans et j’avoue que je ne pense qu’à ça tout le temps !"

Fan de l’émission, Emily a une page Instagram qu’elle alimente avec ses créations. "La production m’a contactée deux fois pour participer à l’émission et je me suis enfin lancée."

Ses points forts

Si elle maîtrise quelques techniques de pâtisserie qui pourront l’aider dans le concours, Emily pense surtout que c’est sa motivation qui la distingue des autres candidats. "Je suis très motivée et je ne baisse pas souvent les bras. Je me débrouille pas mal quand il s’agit de créer, de décorer et de m’appliquer sur l’esthétisme d’un gâteau et je maîtrise assez bien le tempérage du chocolat que j’adore travailler. Bon, je n’ai pas encore le niveau d’Amaury Guichon (NDLR: un pâtissier français spécialisé dans la sculpture en chocolat) , mais je me débrouille !"

Ses faiblesses

Si Emily participe au Meilleur pâtissier c’est surtout pouvoir évaluer son niveau. "Comme je suis autodidacte, je voulais relever le défi et me mesurer à d’autres. Mais ma principale difficulté a été l’adaptation."

Son idole

Il y a beaucoup de pâtissiers qui font rêver Emily mais si elle ne doit en citer que quelques-uns, elle opte pour Claire Heitzler, sacrée pâtissière de l’année par le Gault et Millau en 2013, ou la jeune Nina Métayer (également pâtissière de l’année en 2017 par le Gault et Millau). Elle cite également Yann Couvreur et l’indétrônable Christophe Michalak (meilleur pâtissier par le Gault et Millau en 2014). Que des pointures !

Son meilleur souvenir

Emily préfère rester discrète sur son parcours et laisser la surprise aux téléspectateurs mais elle confie avoir éprouvé une énorme fierté à voir ses gâteaux dégustés par des chefs de renommée internationale. "C’est déjà tellement incroyable que des professionnels de leur envergure goûtent à nos gâteaux de simples amateurs alors quand l’un d’eux me dit: “C’est un vrai gâteau de pâtisserie”, c’est juste formidable."

Son candidat favori

Si elle reconnaît que cette douzième saison comporte son lot de candidats très technique, elle fait elle aussi de Thibaut son favori pour le titre. "C’est le candidat qui fait le plus peur, notamment par ses qualités techniques mais je pense qu’ils sont tous très forts, cette année."

RTL tvi, 20.30