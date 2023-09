Les Diables, Nicole Kidman ou le volcan des abysses ? Que regarderez-vous à la télé ce week-end ?

Heure peu habituelle pour un match des Diables rouges qui s’offrent un déplacement lointain dans un pays qui ne leur a pas toujours souri avant de recevoir l’Estonie mardi. Ce sera sans Thibaut Courtois, grièvement blessé ni Kevin De Bruyne, en revalidation également. Le sélectionneur Domenico Tedesco a dévoilé une sélection assez prévisible, avec Romelu Lukaku en manque de rythme et avec le latéral du CS Bruges Hugo Siquet comme invité surprise.

2. Samedi 9: Hunga Tonga, la colère du volcan des abysses - ARTE, 22h25

L'île volcanique spectaculaire de Kao émerge de l'océan Pacifique dans le documentaire "Hunga Tonga, la colère du volcan des abysses" (2023) réalisé par Duncan Bulling. © Marta Ribo

Hunga Tonga est un volcan sous-marin situé à proximité de l’archipel des Tonga, dans le Pacifique. Il présente un cratère de 4 kilomètres de diamètre entièrement submergé, à l’exception d’une petite portion formant une île. Depuis longtemps, ce volcan en activité connaît de petites éruptions, mais celle du 15 janvier 2022 a provoqué la stupéfaction: avec une onde de choc ressentie jusqu’en Alaska, et qui a causé plusieurs tsunamis. Une ampleur sans précédent qui n’a pas manqué d’interroger les spécialistes.

3. Dimanche 10: Aéronautique, les grandes turbulences - FRANCE 5, 20 h 55

A quoi sommes-nous prêts pour diminuer la pollution par l’aviation? © Galaxie Presse

Longtemps synonyme de liberté et d’évasion, l’avion est aujourd’hui le symbole de la mondialisation. Il est accusé de participer au crash climatique et dénoncé régulièrement comme hyperpolluant. Mais quand il est question de voyager, sommes-nous prêts à renoncer à l’avion ? C’est la question posée par ce docu de 2 023. En réalité, derrière cette question, des enjeux économiques, politiques et sociétaux agitent depuis plusieurs années tout le secteur de l’aérien.

4. Dimanche 10: Nicole Kidman, les yeux grands ouverts - ARTE, 23h15

Nicole Kidman dans "La Boussole d'or" (2007) réalisé par Chris Weitz. © Moviestore Collection Ltd / A

Cette Australienne au teint de porcelaine et à la prestance hitchcockienne semblait taillée pour les blockbusters. Mais dès "Calme blanc" en 1989, thriller quasi muet où son jeu introverti fait mouche, sa carrière prend un tour audacieux. Ambitieuse, Nicole Kidman s’envole pour les États-Unis où elle aurait pu rester dans l’ombre de Tom Cruise, son mari durant 11 ans. Mais elle opte vite pour le cinéma d’auteur et mène un parcours exceptionnel comme l’explique ce portrait tout neuf, signé Patrick Boudet.