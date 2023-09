À la télé ce vendredi soir: Godard raconté par Godard

Synonyme de cinéma

Depuis sa mort, le grand public comme les plus fins connaisseurs de son œuvre savent que s’achève avec lui une époque où le cinéma était encore au centre de la société, le divertissement préféré de tout le monde, à la fois industriel et personnel, commercial et expérimental, spectaculaire et intimiste.

Ce cinéma-là, le plus ambitieux qui soit, Godard l’a d’abord défendu en tant que jeune critique des Cahiers du cinéma avant de passer à̀ la pratique et de remporter son plus grand succès dès son premier long-métrage, À bout de souffle, en 1960. À 30 ans tout juste, il se retrouve libre d’enchaîner les films et de vivre en quatrième vitesse son rêve de cinéma sous tous ses aspects: fêté et détesté pour À bout de souffle, interdit et censuré avec Le Petit Soldat, envié et reconnu pour le couple bientôt légendaire qu’il forme avec son actrice, Anna Karina, jouissant d’une réputation de vedette, quasiment une rock star.

De 1960 à̀ 1967, tout a été très vite pour Jean-Luc Godard: 14 films et 5 courts-métrages en sept ans. Mais cette frénésie de cinéma et cet apprentissage ardu de la notoriété vont se conclure par la première des grandes ruptures godardiennes: mai 68, un Festival de Cannes agité puis finalement interrompu, et le désir de révolution qui supplante finalement celui de continuer à enchaîner les films. Godard mettra un peu plus de dix ans à revenir vraìment avec Sauve qui peut (la vie).

Son itinéraire ne peut pleinement se comprendre qu’avec le cinéma. Qu’il soit simple spectateur, critique, cinéaste, militant ou historien, Jean-Luc Godard fait corps avec son art, comme aucun autre cinéaste avant ou après lui.

France 5, 22.50