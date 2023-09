Muriel Robin tient de nouveaux propos très durs envers Pierre Palmade, à l’origine d’un accident mortel

“Il y a tout ce que les gens ont vu et entendu, et il y a ce que je sais, ce que j’ai vu et ce que j’ai entendu. Et qui ne sont pas du tout en faveur de Pierre Palmade. C’est pour ça que j’ai choisi de me taire. C’est tout”, a-t-elle répété sur le plateau de “C à vous”, en écho à ce qu’elle a déjà dit récemment dans “50’Inside” sur TF1.

Assurant une fois de plus qu’elle n’est “plus son amie”, l’humoriste a juste asséné une dernière pique à son ancien partenaire avant de se taire sur le sujet. “Je me suis toujours posé la question, si Pierre Palmade était mon ami ? Je crois que j’ai aimé pour deux et je me réveille de ça, c’est douloureux, mais moi je peux me regarder dans la glace."