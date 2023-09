Emmanuel Tourpe, directeur de LN24, préface cette rentrée: "IPM a fait un pari, et ce sera un pari gagnant"

Trois grands blocs

"La grille de la chaîne va se décliner en trois grands blocs. Il y a le bloc de fond de grille, qui comprend la matinale, il y a un bloc avec des petites émissions à droite à gauche et il y a un bloc avec l’info sous toutes ses formes, en quatre temps. J’ai longtemps étudié les audiences et j’ai fait ce constat: les informations ne sont pas consommées de la même manière par le public selon l’heure, leurs occupations… Donc, sur LN24, l’information se déclinera selon le type de public présent."

L’info en quatre temps

"On commence à 17h avec Julien Bal qui présente Il faut qu’on parle. C’est encore de la télé d’accompagnement avec des infos qui concernent les gens directement comme de la conso… Deux sujets sont tirés directement de La DH, avec des journalistes de La DH. À 18 h, on réunit tous nos moyens pour donner le premier journal de Belgique. Le slogan, c’est: ‘Toute l’info avant tout le monde’. Premiers sur l’info dure une heure, cela permet d’offrir l’info la plus complète: il y a de la conso, de l’international, de l’économie, de la proximité…

À 20 h, on a pris le pli de proposer de l’info qui dérange, avec Le petit théâtre de Vrebos. Il n’y a pas d’équivalent à Quotidien en Belgique francophone. Ce sera avec Pascal Vrebos et une équipe jeune et plutôt féminine. L’objectif sera de casser les codes et de voir l’actualité avec un regard incisif. Enfin, à 21 h, on bouclera la journée par Les visiteurs du soir, avec de l’info internationale, économique, culturelle ramenée sur une heure… C’est le moment pour aller plus en profondeur. Et on termine la journée à 22h par nos documentaires quotidiens, dont un totalement inédit, qui parlent de conso, de sexo, de voyage, de judiciaire…"

Une place pour l’actu chaude

LN24 réalise ses meilleures audiences quand elle suit l’actualité en direct: la guerre en Ukraine, un comité de concertation, les élections aux USA… "Nous allons renforcer encore cela. Grâce à la rédaction de LN Radio, il y a des flashes toutes les heures sur LN24, illustrés en images et en sons. C’est aussi l’objectif de notre journal de midi présenté par Emmanuel Beugnet, créé entièrement sur base de notre collaboration avec les éditions de L’Avenir. Et dès qu’il y a une actualité chaude d’importance, on prend l’antenne. On reste une chaîne hyperréactive, mais on ne se contente pas d’attendre que l’actualité nous amène du public."

Objectif: toujours 3%

L’an dernier, Emmanuel Tourpe indiquait viser les 3% d’audience, soit plus qu’Arte, C8 ou France 5. Il maintient son cap. "Aujourd’hui, nous sommes à 1.5% et donc dans un an, nous serons à 3%. Nous sommes en train de mettre les choses en place pour y arriver: nous offrons cinq heures d’info par jour et nous avons fait venir Pascal Vrebos, qui n’est pas loin d’être notre Michel Drucker. Et puis on a concentré nos moyens sur l’access et le prime time. Nos émissions ont gagné en valeur. Et nous avons aussi décuplé l’audience vidéo sur les sites internet et les réseaux sociaux, avec 300 000 vues par mois."

Le turn-over important

Sur la dernière année, LN24 a été confrontée à plusieurs départs: Catarina Letor (qui a rejoint Les Pigeons comme chroniqueuse), Anne-Sophie Depauw (qui a rejoint le service des Sports de la RTBF), Martin Buxant (parti chez RTL), Romuald La Morté, Didier Defawe… "Beaucoup de talents de LN24 étaient liés à un projet, celui de faire une sorte de CNN à la belge. Ça, c’est 60 millions d’euros par an et c’est impensable en Belgique. Donc, beaucoup sont partis ailleurs car notre projet ne leur correspondait plus. Pour ma part, je regrette toujours les gens qui partent, mais la moyenne d’âge de nos journalistes est de moins de 30 ans. Pour eux, LN24 est une école, un tremplin… Être une pouponnière, cela ne me gêne pas. C’est même plutôt flatteur. Par contre, l’enjeu est de pouvoir leur offrir un avenir chez nous. On y travaille avec IPM. Et nous allons mettre de plus en plus en avant nos visages d’antenne. J’ai une joie incroyable à travailler avec ces jeunes journalistes. Il y a au sein de LN24 une densité de talents incroyable et ceux qui sont restés ne vont pas le regretter."

Jean-Marc Ghéraille, directeur d’antenne

"Quelle bonne nouvelle ! Cela fait neuf mois que je cherchais un patron pour l’antenne, car ce n’est pas ma fonction. Je cherchais un vrai journaliste, qui connaisse bien IPM et qui a le sens des publics. Cela a été des négociations difficiles car La DH y tenait, mais je suis convaincu que ce sera un excellent patron d’antenne. Il est extrêmement motivé et il est proche des équipes. Le projet n’est pas de faire une DH télé, mais de faire de LN24 une chaîne qui s’intéresse à ses publics. Je crois que les premiers contacts avec la rédaction sont bons et j’ai une totale confiance."

Les finances

En août dernier, le journal L’Écho indiquait dans un article que LN24 affichait une perte de quasi 4 millions d’euros en 2022. Les perspectives pour 2023 ne sont pas bonnes. "On ne va pas se mentir, l’année télé comme l’année radio en revenus publicitaires est mauvaise. Et ce pour tout le monde ! Un groupe comme RTL doit souffrir énormément. Pour notre part, nous sommes déjà au même revenu que l’an dernier, ce qui est plutôt une bonne nouvelle dans un marché plutôt dépressif et surtout, notre projet avec IPM s’inscrit dans un processus de long terme. Une chaîne d’info, c’est ce qui coûte le plus cher et ce qui a de plus lent à rentabiliser. Mais IPM en a fait le pari et ce sera un pari qui sera gagnant. Aujourd’hui, on ne peut plus avoir des business éclatés, il faut faire du vrai 360 degrés. Les médias de demain, c’est une convergence des contenus et une multiplication des cibles et des publics sur tous les supports possibles."