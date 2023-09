Starmaker se présente comme un concours de chant et d’imitation de star. Cette émission de variétés permettra à des candidats d’être projetés en pleine lumière, face à un public le temps d’une interprétation. Durant quelques minutes, ils tenteront de faire rayonner leur talent en hommage aux plus grandes stars de la pop music, annonce RTL Belgium dans un communiqué.

2. Plus de 70 candidats sélectionnés

Le concours a visiblement suscité pas mal d’intérêt : plus de 2.000 candidatures ont été envoyées ! Cela dit, seuls 72 personnes ont été sélectionnées pour participer à l'émission. Qu’il soit garagiste, banquier, coiffeuse, cuisinier ou encore enseignante, chacun dans son registre tentera de faire vibrer l’auditoire.

3. Un jury de “personnalités uniques”

Pour départager les candidats dans cette compétition, RTL tvi a fait appel à un jury très international composé de Maria Del Rio, Anggun, Agustin Galiana et Michaël Gregorio. Grâce à leur expertise dans le monde du spectacle, ces quatre personnalités éliront la plus proche incarnation de l’artiste original.

“Nous sommes ravis qu’un jury international nous rejoigne. Composé de personnalités uniques qui plairont au public et aux candidats, il fera rayonner l’émission. Nous avons cherché à réunir un jury avec des expertises professionnelles complémentaires. Chant, danse, comédie, imitation : ils ont chacun l’habitude de la télé, mais également de la scène”, déclare dans le communiqué Jean-Stéphane Malherbe, manager des divertissements de RTL Belgium.

4. Sandrine Corman à la présentation

À la présentation, on retrouvera une figure bien connue de ce genre de shows. Après “X-Factor” et “La France a un incroyable talent”, Sandrine Corman orchestrera “Starmaker, dans les pas d’une étoile”. Passionnée par le chant et par la danse, Sandrine sera à l’écoute des participants qui ont tous des histoires à confier, des parcours de vie à partager.

”Je suis impatiente de rencontrer le jury, mais j’ai également hâte de faire connaissance avec les candidats qui donneront le meilleur d’eux-mêmes. Certains vont me surprendre totalement, d’autres vont me tirer les larmes des yeux…”, a réagi la principale intéressée dans le communiqué. “Ces personnes adorent chanter et, dès qu’elles foulent la scène, elles sont transfigurées, elles se dépassent. Un boulanger peut en quelques secondes se transformer en Elton John, une secrétaire en Tina Turner,… Leur passion, mais également leur vécu, me touchent beaucoup. J’ai hâte de vivre ces émotions et de les partager avec les téléspectateurs.”

Sandrine Corman ©RTL Belgium

5. Date de diffusion à venir

Si RTL tvi a annoncé ce mardi le début des tournages de son nouveau divertissement, aucune date de diffusion n’a été avancée. Affaire à suivre prochainement !