Retour de "La Tribune" alors que la première mi-temps du championnat est largement entamée. Avec toujours Benjamin Deceuninck à la présentation et les consultants habituels, de Philippe Albert à Stephan Streker en passant par Cécile de Gernier, Marc Wilmots Marc, Swann Borsellino Swann ou Nicolas Frutos. Décorticage minutieux des matches du week-end qui a précédé.

2. Mardi 5: La Belgique qui fraude - RTL TVI, 20 h 20

L’évasion fiscale est la fraude la plus coûteuse pour l’État, mais il y en a d’autres…. ©Photo News

Le Belge fraude ? Quelle surprise ! N’est-elle pas considérée comme sport national ? Durant plusieurs mois, Christophe Deborsu a mené l’enquête et traqué les fraudeurs. Il a suivi la cellule d’enquête de l’ONEM et de l’ONSS, des inspecteurs de la Stib et des agents de quartier pour tenter de comprendre ce phénomène. En Belgique, la fraude (surtout fiscale) coûte chaque année des milliards d’euros à l’État.

3. Mercredi 6: Retour d’#Investigation, le magazine d’enquête - La Une, 20 h 25

"Hold-up sur les terres agricoles", c’est le sujet qui ouvre la nouvelle saison d#Investigation. ©Image'in - stock.adobe.com

Retour d’#Investigation, le magazine d’enquête de la RTBF avec deux sujets au menu: "Hold-up sur les terres agricoles" qui s’interroge sur l’avenir de l’agriculture wallonne entre flambée du prix des terres, pression de l’industrie et diminution des fermes familiales ; ensuite, "Alibaba et les 40 promesses", bilan du géant chinois du colis à l’aéroport de Liège, beaucoup de bluff et des conséquences négatives inattendues.

4. Jeudi 7 : "Borgen", saison 4 - ARTE, 20H55

"Borgen" , avec Sidse Babett Knudsen, est de retour sur ARTE après Netflix. © Mike Kollöffel

Neuf ans après la saison 3, c’est pour Netflix qu’a été remise en route la série danoise à succès, qui suit le parcours d’une femme au sommet de la politique de son pays. Dans cette saison 4, on retrouve Birgitte Nyborg (jouée par Sidse Babett Knudsen) désormais au poste de ministre des Affaires étrangères et tentant d’assurer sa fonction avec diplomatie face à une Première ministre (Iben Dorner) plus jeune, envahissante et accro aux réseaux sociaux.

5. Vendredi 8: La Coupe du monde de rugby démarre - TF1, 21 h 05

Coupe du monde de rugby. Les consignes sont: pas de violence, fair-play et respect! ©Photo News

Ici en Belgique, on s’y intéresse moyennement mais en France, c’est un des événements de l’année: la Coupe du monde de rugby démarre ce vendredi avec France- Nouvelle Zélande en ouverture et cela au stade de France. Un événement qui survient tous les 4 ans depuis 1987. La finale ? Elle aura lieu le 28 octobre dans la même enceinte. Belle occasion de se familiariser avec ce sport viril mais toujours cordial.