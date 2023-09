À la télé ce lundi soir : "La Tribune" re démarre ce lundi 04 septembre avec un arbitre sur le plateau

Il n’y aura pas de révolution cette année. Mais il y aura quand même une nouveauté du côté de l’équipe autour de la table, puisque l’arbitre Alexandre Boucaut – qui a rangé son sifflet en juin dernier – aura la lourde tâche de prendre la place de Marcel Javaux, qui avait quitté l’émission en 2020. De son côté, Marc Wilmots va aussi rempiler. "C’est pour moi la révélation de l’année dernière, affirme Benjamin Deceuninck. Je crois qu’il a pris beaucoup de plaisir à venir dans l’équipe. Il est venu prudemment et finalement il s’est fondu dans le collectif."

Du côté féminin, Sarah Mottard – qui intervenait parfois pour faire le point sur l’info foot sur les réseaux sociaux - rejoint l’équipe de façon permanente. "Nous aurons aussi toujours nos correspondantes à l’étranger pour faire le point sur les grands championnats européens. Et puis Cécile De Gernier a encore un peu plus affirmé sa présence lors de la récente Coupe du monde et je suis super content. Elle a une très bonne complicité avec Philippe Albert."

Quant au contenu, il va très peu changer. "On va essayer de dynamiser les choses, avec plus de séquences systématiques, des petits jeux, des obligations d’encore plus se mouiller pour les consultants. Et puis on va avancer la diffusion du prix Michel Leconte qui récompense le plus beau but, toutes catégories confondues. C’est une séquence que les enfants adorent et la diffuser en fin d’émission n’avait pas beaucoup de sens."

L’année 2024 s’annonce chargée avec l’Euro de foot en Allemagne et les J.O. à Paris. Et cette fois, Benjamin sera au bord du terrain. " Je vais enfin voir des sportifs d’un peu plus près (rires). Je ne fais pas ce métier pour montrer ma tête à la télé, mais pour faire vivre les événements sportifs au plus près et transmettre ma passion. L’été 2024 va vraiment correspondre à mon rêve de gosse. À 47 ans, c’est le bon moment."

Tipik, 20.30