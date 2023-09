Tatiana Silva qui revient sur la RTBF: "Mon ADN, ce sont les gens"

Tatiana, pourquoi avoir décidé de quitter la présentation d’"Exclusif" pour revenir à la RTBF ?

Mon travail chez RTL pour le magazine "Exclusif" était très chouette, mais la thématique environnementale m’a toujours touchée de très près. Quand la RTBF m’a contactée pour reprendre la présentation des Mardis de la planète, avec la possibilité de faire des interviews et d’animer des soirées spéciales, j’ai trouvé cela très intéressant. Et puis, revenir à la RTBF, c’est un peu magique puisque c’est là que tout a commencé.

Est-ce que ce choix vous a donné quelques insomnies ?

Non. Je suis allée voir Eusebio Larrea (NDLR: directeur du divertissement et de la coproduction chez RTL Belgique) et nous avons discuté. Cela n’a pas été possible d’augmenter le nombre d’émissions… Cela a été une belle aventure pendant trois ans et voilà, je repars ailleurs le cœur léger. Je vais travailler avec Gwenaëlle Dekegeleer avec qui j’avais déjà travaillé en télé dans Vis ta mine ! sur La Deux. C’est assez drôle. Je ne travaille toujours pas avec Élodie de Sélys et Cathy Immelen (NDLR: ses deux amies à la RTBF), mais peut-être qu’un jour nous aurons notre émission à trois (sourire).

C’est un vrai souhait ?

Non, c’est plutôt une boutade, car nous avons chacune nos domaines de prédilection. À moins de faire un talk-show complètement surréaliste, il n’y a pas de raison que l’on se retrouve dans la même émission et ce n’est pas un vrai souhait…

Vous continuerez à présenter la météo sur TF1 ?

Bien sûr. Je continue aussi à présenter 90’ Enquêtes sur TMC. Mais j’ai la chance d’avoir des dates d’enregistrement ponctuelles, ce qui fait que j’ai du temps pour revenir à Bruxelles pour des projets. Avec le Thalys, c’est assez facile.

Vous avez des projets pour d’autres émissions ?

Pas pour l’instant, mais la porte est ouverte. Mais tout d’abord, j’aimerais m’installer à la présentation des Mardis de la planète. Peut-être qu’à partir de janvier, cela sera possible…

L’émission va rester la même ?

Oui, on achète toujours des documentaires, il n’est pas question pour l’instant d’en produire. On va essayer de ne pas être anxiogène mais de proposer de vraies solutions pour agir pour la planète.

En février 2020, on vous a vue dans un épisode de "Joséphine ange gardien" avec Mimie Mathy. Vous avez eu d’autres propositions ?

Non. J’ai loupé de peu un casting pour Camping Paradis, mais je pense que ça va revenir… On verra. Jouer dans une fiction, c’est intéressant mais cela demande beaucoup de travail. Il y a de plus en plus de passerelles vers la fiction pour les animateurs, mais tout le monde n’est pas doué… Je trouve que c’est super-intéressant, mais est-ce mon métier ? J’en doute. Par rapport à avant, je fais sans doute plus mes choix en conscience.

Il y a un projet qui vous ferait dire oui tout de suite ?

Si on me demande de faire Allô Macha (NDLR: émission de nuit sur France Inter diffusée entre 0 h 30 et 3h du matin entre 1977 et 2006), je dis oui tout de suite. Ou alors si la RTBF décide de relancer Sans chichis (sourire). Mon ADN, ce sont les gens.